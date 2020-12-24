اتحاد التايكواندو يعلن تأجيل اختبارات الحزام الأسود للاعبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الاختبارات في اتحاد التايكواندو المركزي، يوم الخميس، تأجيل اختبارات الحزام الأسود بسبب إجراءات السفر وتوقف الطيران في المطارات بعد الـ25 من هذا الشهر، وعدم حضور الخبير الماستر الدولي جاسم محمد الحضور من الامارات الى العراق.

وقال رئيس لجنة الاختبارات عادل عنيد لوكالة شفق نيوز؛ انه كان من المفترض ان تبدأ اليوم اختبارات الحزام الأسود للاعبينا بإشراف دولي في مقر النادي العربي ببغداد لكنها تأجلت بعد قرار منع السفر واجراءات بعض المطارات لعدد من الدول بعد تفشي جائحة كورونا في أنحاء العالم.

وأضاف عنيد: لقد تم الاتفاق مع الماستر على التأجيل الاضطراري لعدم تمكنه من العودة بوقت مغادرته يوم 29 من هذا الشهر الى الامارات لعدم وجود طيران في هذا الوقت، على أن تقام الاختبارات نهاية الشهر المقبل في قاعة النادي العربي ببغداد بمشاركة واسعة للاعبي تايكواندو العراق.