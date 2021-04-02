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اتحاد التايكواندو العراقي يستعد لبطولة آسيا وأولمبياد طوكيو

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-02T13:23:23+0000
اتحاد التايكواندو العراقي يستعد لبطولة آسيا وأولمبياد طوكيو

شفق نيوز/ يستعد الاتحاد العراقي للتايكواندو لتنظيم التصفيات المحلية لاختيار عناصر المنتخب الوطني (رجال/متقدمين) لتمثيل العراق في بطولتي آسيا و اولمبياد طوكيو.

وقال ابراهيم البهادلي رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز؛ ان "يوم الاحد المصادف الحادي عشر من الشهر الحالي سيكون موعداً لانطلاق التصفيات في بغداد لاختيار العناصر الوطنية للمشاركة في المنافسات المؤهلة لاولمبياد طوكيو وبطولة اسيا".

وأضاف البهادلي؛ انه سيتم نشر ضوابط البطولة خلال اليومين القادمين وهي فرصة لاعادة النشاطات لعائلة التايكواندو بعد التوقف بسبب الفايروس اللعين والمضي نحو بناء وتطوير اللعبة في العراق.

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