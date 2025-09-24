اتحاد البصرة يكشف أسباب تدهور ملعب الميناء ويؤكد: "جذع النخلة" جاهز لاحتضان المباريات

شفق نيوز- البصرة

كشف رئيس اتحاد الكرة الفرعي في البصرة، بدر ناصر، يوم الأربعاء، أسباب تدهور ملعب الميناء الجديد رغم تسلمه بحالة جيدة.

وقال ناصر، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الشباب والرياضة سلّمت الملعب بكامل جاهزيته إلى شركة الموانئ، لكن بعد الاستلام تدهورت حالة الملعب بسبب الإهمال وعدم وجود التخصيصات المالية اللازمة للصيانة، ما جعله غير صالح لاستضافة المباريات".

وأضاف أن "الوزارة سحبت جميع كوادرها الفنية والهندسية من الملعب، بعد اتفاق رسمي على تسليمه لشركة الموانئ، التي كان من المفترض أن تبدأ بعمليات الإدامة فوراً، لكنها لم تفعل ذلك بسبب غياب الدعم المالي".

وأشار ناصر، إلى أن "شركة الموانئ قامت مؤخراً بتخصيص ميزانية لإعادة تأهيل الملعب، وبدأت فعلياً أعمال الصيانة"، معرباً عن أمله "في أن يستعيد الملعب رونقه بعد مدة ويكون قادراً على استضافة مباريات نادي الميناء ضمن دوري نجوم العراق".

وبشأن ملعب المدينة الرياضية "جذع النخلة"، أكد أنه جاهز دائماً لاحتضان المباريات الدولية والمحلية، وكذلك تدريبات المنتخب الوطني، وذلك بفضل استمرار كوادر وزارة الشباب والرياضة في الإشراف على صيانته و إدامته كونه لا يزال تابعاً للوزارة".

كما أوضح ناصر، أن "ملاعب التدريب في المدينة الرياضية، بما فيها ملعب العشرة آلاف متفرج، جاهزة بالكامل ولا تعاني من أي خلل"، مشيداً بـ "جهود الوزارة في المتابعة والإدارة المستمرة للمنشآت الرياضية".