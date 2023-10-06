اتحاد الاثقال يبدي "استياءه" من ربّاع عراقي و"الجوجيتسو" يعتذر للإخفاق الآسيوي

شفق نيوز/ عبر رئيس اتحاد رفع الأثقال محمد كاظم مزعل عن غضبه بشأن إخفاق الرباع سلوان جاسم في تحقيق النتيجة المنشودة في دورة الألعاب الآسيوية بنسختها التاسعة عشرة والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية، فيما أبدى مدرب منتخب العراق للجوجيتسو اعتذاراً للجنة الأولمبية الإخفاق الآسيوي.

وقال مزعل في حديث لوكالة شفق نيوز "لقد كان سوء اداء سلوان وراء إهدار وسام كان من الممكن نيله في الدورة لكنه لم يلتزم بما يمكن ان يقوده لاعتلاء منصة التتويج القاري حتى بدا عاجزاً عن مقارعة منافسيه، مفرطاً بفرص محاولاته تباعاً من أجل تسجيل الأرقام التي كانت ستجعله منافساً على أحد الأوسمة الثلاثة كما كنا ننتظر".

وأخفق اليوم الرباع سلوان جاسم في الحصول على مركز متقدم بين أقرانه التسعة في منافسات وزن 109 كغم بعد أن خرج من المنافسة إثر فشله في ثلاث محاولات برفعة النتر.

وكان جاسم خطف 175 كغم في محاولته الأخيرة بعد إخفاقه بخطف 168 كغم و 170 كغم تباعاً، لكنه عاد وفشل بثلاث محاولات للنتر بأثقال 210 كغم و210 كغم أيضا ليودع السباق بفشله في نتر 217 كغم.

من جهة أخرى اشاد مزعل بـ"اداء الرباع قاسم حسن الذي وصفه بالمميز"، معولاً على "تطور ادائه في المستقبل برغم أنه لم يحقق أي وسام إلا أنه سيكون من رباعي المستقبل".

وفي فعالية اخرى لم يوفق لاعب منتخب العراق بالجوجيتسو علي أحمد صباح في دورة الألعاب الآسيوية بنسختها التاسعة عشرة والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية بالظهور بالمستوى المنشود، إذ خسر أمام منافسه الطاجيكي بنتيجة 5– 0 في نزال فرض فيه الطاجيكي تفوقه ليعبر الى دور الـ 16 في حين انتهت رحلة لاعبنا سريعاً.

وقدم مدرب منتخب العراق للجوجيتسو ثائر جواد كاظم اعتذاراً عبر وكالة شفق نيوز الى "اللجنة الأولمبية والرياضيين والمتابعين لإخفاق جوجيتسو العراق في تحقيق نتائج متميزة".

وأضاف لقد "اوقعتنا القرعة في مجموعة تضم مصنفين متميزين وكنا نتمنى تحقيق نتائج مرضية في الدورة الآسيوية المقامة في هوانغتشو فقد لاحظنا وجود تراجعاً في نتائجنا مقارنة في الاستحقاقات السابقة".