اتحاد الاثقال: نسعى لتحقيق الاوسمة للعراق في هانغتشو

شفق نيوز/ توجه اليوم الخميس وفد المنتخب العراقي برفع الاثقال الى مدينة هانغتشو الصينية للمشاركة في دورة الألعاب الاسيوية التي ستنطلق منافساتها في الثالث والعشرين من شهر أيلول الحالي وتستمر لغاية الثامن من شهر تشرين الأول المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي كاظم محمد مزعل لوكالة شفق نيوز؛ "سنشارك باثنين من الرباعين في دورة الألعاب الاسيوية"، مبينا ان "الوفد العراقي تألف من كاظم محمد مزعل رئيسا للوفد والمدربين محمد جواد محمد وعمار يسر، والرباعين اللذين سيمثلان اثقال العراق هما سلوان جاسم وزن 109 كيلوغرامات وقاسم حسن عبدالحسين وزن 96 كغم".

وأضاف أن "اللاعبين سيدخلان في معسكر تدريبي قصير في مدينة هانغتشو الصينية حتى موعد انطلاق منافسات رفع الأثقال ونأمل من تحقيق نتائج جيدة نحصد بها الاوسمة للعراق".