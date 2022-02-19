اتحاد الاثقال العراقي يتعاقد مع مدرب بيلاروسي استعداداً لبطولة "اسلامية"

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لرفع الاثقال، اليوم السبت، عن اتفاقه مع مدرب بيلاروسي لقيادة المنتخب الوطني لرفع الاثقال .

وقال محمد كاظم مزعل رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد اتفق رسميا مع المدرب البيلاروسي هنجر اينكا لتدريب منتخبنا الوطني والاشراف على باقي الفئات، مبيناً أن الاتحاد انهى اجراءات تأشيرة دخول المدرب للعراق وسيصل الى بغداد الاسبوع المقبل لاتمام اجراءات التعاقد معه رسمياً.

واشار الى ان المنتخب العراقي للرجال والنساء لرفع الاثقال دخلا معسكرهما التدريبي في بغداد باشراف المدربين عبد الكريم كاظم ومحمد جواد وعمار يسر وحيدر زيدان للرجال، بينما يقود المنتخب النسوي المدرب عباس أحمد، بانتظار وصول المدرب البلاروسي .

وبين ان الهدف من التعاقد مع المدرب البيلاروسي واقامة المعسكر هو للاستعداد لمنافسات دورة التضامن الاسلامية المقررة انطلاقها في قونيا التركية شهر اب المقبل بمشاركة واسعة لدول العالم الاسلامية وكذلك لبناء جيل يكون رافداً للمنتخب الوطني.

وتقام منافسات نسخة 2022 من ألعاب التضامن الإسلامي النسخة الخامسة ضمن هذه الألعاب، خلال الفترة من 9 الى 18 اب 2022 في قونية التركية تحت إشراف الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي.

ويعد تنظيم هذه الألعاب المرة الأولى التي ستُنظم فيها اللجنة الأولمبية الوطنية التركية حدثا رياضيا من هذا النوع.