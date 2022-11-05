اتحادا الشراع والبيسبول يجددان الثقة برئيسيهما

شفق نيوز / جددت الجمعية العامة للاتحاد العراقي، يوم السبت، للشراع والألعاب المائية ثقتها برئيسها الحالي تحسين علي الحسون.

وأسفرت نتائج الانتخابات التي إقامتها الجمعية العامة للاتحاد صباح اليوم بقاعة المؤتمرات في اللجنة الأولمبية عن فوز باسم احمد محمد بمنصب النائب الأول، كما فاز بعضوية الاتحاد كل محمد عباس مكي والحسن هادي وجمال علي عزيز وسجى عادل عنيد .

كما جددت الجمعية العامة للاتحاد العراقي للبيسبول والسوفت بول ثقتها بـ علي البلداوي رئيساً للأتحاد.

وأسفرت نتائج الانتخابات التي اقيمت صباح اليوم بقاعة المؤتمرات في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عن فوز أحمد حنون بمنصب النائب الأول، كما فاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد كل من علي عبد الواحد وسيف عباس وبراء كامل وزهراء علي وآدم هونر.