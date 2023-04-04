"ابو عجة" يقود كرة الديوانية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الديوانية لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تسمية حيدر محمد "ابو عجه" مدرباً للفريق ويساعده، حيدر حسين، وصفاء كاظم مدربان مساعدان، وماجد عبد الحميد مدرباً للياقة البدنية .

وأصبح حيدر محمد المدرب الرابع لفريق الديوانية بعد المدرب جاسب سلطان وسبقه المدرب سامر سعيد وتلاه المدرب الأردني هيثم الشبول الذي اعتذر عن تكملة المشوار مع الديوانية بعد أول مباراة خاضها مع الفريق، حيث تلقى الخسارة فيها من زاخو بخمسة أهداف لهدف واحد، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز .

ويحتل الديوانية المركز الأخير في ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط .