"ابو عجة" يفقد السيطرة على الديوانية ويقرر الانسحاب: نستدين الغداء ومبلغ الأجرة

شفق نيوز/ اكد مدرب نادي الديوانية حيدر محمد ابو عجة، يوم الثلاثاء، عدم عودته لتدريب فريق كرة النادي، واصفا العمل في الديوانية بـ"المستحيل".

وقال ابو عجة لوكالة شفق نيوز، إن "النادي في وضع يرثى له إذ لا يمتلك المال لتكملة مشواره في الدوري الممتاز"، موضحاً ان "اللاعبين لا يمتلكون حتى مبلغ بسيط لـ"كروة" لايصالهم للملعب ومكان التدريب".

واضاف، "حينما نذهب الى بغداد نضطر الى ابقاء اللاعبين في بيوت زملائهم ووجبات الغداء استدناها في احد المرات من احد اللاعبين وقدر مبلغها 100 الف دينار".

وبين ابو عجة، "لقد فقدت السيطرة على اللاعبين ولم اعد اتمكن على اجبارهم لحضور التدريبات اليومية مما انعكس ذلك على المستوى البدني والفني والاداء العام في منافسات الدوري وكانت النتائج في تنازل وكان اخرها خسارتنا الثقيلة امام القوة الجوية 9-2".

وتابع، "بعدها قررت عدم الاستمرار لانني اعرف صعوبة الحال ولا اود ان تقع المسؤولية على "رأسي وحدي" وقررت انهاء مهمتي بعد ان عملت بان لا امل في فريق الديوانية بعد ان هبط رسميا وبنسبة كبيرة جداً لدوري الدرجة الاولى".

ويحتل الديوانية المركز الاخير برصيد تسع نقاط بعد انتهاء الجولة 28 من الدوري الممتاز.