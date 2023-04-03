ابو الهيل مدربا لنفط البصرة.. والادارة: خطوة الى الامام

شفق نيوز / أعلنت الهيئة الادارية لنادي نفط البصرة، اليوم الاثنين، تجديد التعاقد مع مدرب الفريق عبد الوهاب أبو الهيل للموسم الحالي، فيما وصفت التجديد بأنه خطوة للأمام.

وقال رئيس الهيئة الادارية علي حنون لوكالة شفق نيوز إن "التجديد جاء بعد النتائج الطيبة التي خرج بها الفريق خلال منافسات الدوري مذ تسلم أبو الهيل المهمة"، مبينا ان "التجديد جاء بعد دراسة وافية لوضع الفريق مع المدرب المتألق عبد الوهاب ابو الهيل".

وأضاف حنون أن "ثقتنا كبيرة بالمدرب عبد الوهاب وننتظر مستقبلا كبيرا للفريق في ضوء التخطيط للمرحلة المقبلة"، لافتا الى أن "الادارة وضعت كل ثقتها بالمدرب وكادره المساعد".

واشار الى ان "ادارة النادي رحبت بالتجديد وعدته خطوة للأمام في مشوار فريق النادي سيما بعد الاستقرار الذي يضفي قوة ويكوّن شخصية مختلفة للفريق".

وكان فريق نفط البصرة فاز امس على مضيفه القاسم بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 22 ويحتل المركز العاشر برصيد 30 نقطة .