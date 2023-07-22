"ابن شقيقة الزعيم عبد الكريم قاسم" .. رحيل لاعب دولي سابق بمنتخب العراق الكروي

شفق نيوز/ توفي اللاعب الدولي السابق لكرة القدم ونائب رئيس رابطة الرياضيين الرواد في العراق والعالم مؤيد محمد صالح، اليوم السبت، عن عمر ناهز 79 عاما

واللاعب الراحل هو من مواليد بغداد العام 7 يوليو 1944، وهو ابن شقيقة الزعيم العراقي السابق الراحل عبدالكريم قاسم .

ورحل نجم الكرة العراقية السابق مؤيد الى مثواه الاخير اثر مرض عضال ، تاركا خلفه تاريخ مليء بالمأثر والقصص الحزينة والسعيدة منها مع خاله الزعيم عبدالكريم قاسم والاي كان يروي قصص وحكايات للأجيال.

ومثل الراحل منتخبات العراق الوطنية في مطلع خمسينيات القرن الماضي حتى انتهى به المطاف مدربا في بداية السبعينيات قاد فيها نادي الجيش مساعدا للمدرب ومن ثم مدرب اول .