ابعاد عبد الاله عن المكتب التنفيذي وتكليف احمد صبري لادارة الامور المالية

شفق نيوز/ كشف مدير ادارة اللجنة الاولمبية حامد الرعد، يوم السبت، أن رعد حمودي وزملاءه سيباشرون بعملهم في ادارة المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية لحين اعادة الانتخابات.

وقال الرعد لوكالة شفق نيوز، إن الرئيس والاعضاء جميعهم سيكونون ضمن الكابينة الاولمبية باستثناء الامين المالي السابق سرمد عبد الاله الذي ابعد بقرار اولمبي دولي لوجود حكم قضائي عليه .

وأضاف، أنه تقرر تكليف احمد صبري لمهمة ادارة الامانة المالية في اللجنة الاولمبية الحالية بدلاً من سرمد عبد الاله، لحين اجراء الانتخابات .

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية قررت عدم الاعتراف بانتخابات المكتب التنفيذي الاخيرة والتي فاز برئاستها سرمد عبد الاله على حساب الرئيس السابق رعد حمودي.

ورفضت اللجنة الأولمبية الدولية، الاعتراف بإنتخابات اللجنة الأولمبية العراقية الأخيرة والتي فاز برئاستها سرمد عبد الاله على حساب الرئيس السابق رعد حمودي.

وأسفرت انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية، في (14 من شهر تشرين الثاني)، عن فوز سرمد عبد الاله بمنصب الرئيس.

وتمكن عبد الاله حينها من التغلب على منافسه في الانتخابات الرئيس السابق للجنة رعد حمودي، حيث تفوق عبدالاله بـ19 صوتا فيما حصل حمودي على 16.

كما افرزت الانتخابات فوز اياد نجف بمنصب النائب الاول، و سلام عواد لمنصب النائب الثاني و صباح حسن لمنصب النائب الثالث.