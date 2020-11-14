ابعاد رند سعد من الترشيح المكتب التنفيذي واعتماد حسين بدلا منها

شفق نيوز/ قررت اللجنة المنظمة على انتخابات المكتب التنفيذي، يوم السبت، ابعاد لاعبة المنتخب العراقي بالقوس والسهم رند سعد من قائمة الفائزين واستبدالها بالعداءة دانه حسن.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تم اخراج رند سعد من قاعة الانتخابات بقرار من اللجنة المشرفة بداعي تعاطيها المنشطات، مبيناً أن اللجنة قررت استبدال رند سعد لاعبة القوس والسهم بالعداءة دانه حسين.

بدورها قالت سعد لوكالة شفق نيوز، سأرفع دعوى قضائية ضد جزائر السهلاني المدير الاداري باللجنة الاولمبية السابقة، مشيرة الى أنه "اثار الموضوع دون وجه حق".

وكشفت لاعبة المنتخب العراقي بالقوس والسهم رند سعد، في وقت سابق اليوم السبت، "خفايا" جعلت اللجنة المنظمة على انتخابات المكتب التنفيذي من ابعادها من قائمة الفائزين الخبراء.

وقالت سعد لوكالة شفق نيوز، إنها "مستغربة لإبعادها بداعي تناولها المنشطات المحظورة لاسيما وانها لم تأخذ المنشطات كما ادعي عليها وان اياد خفية دفعت العداءة دانه حسين من محاولة اسقاطها بعد ان خسرت هي الترشيح".

واوضحت انها "شاركت في دورة الاندية العربية وهي تمثل فريق الخطوط الحرية التي جرت في الشارقة مؤخرا واحرزت الوسام الذهبي وانها تفاجأت بان اللجنة المنظمة ارسلت للاولمبية العراقية تقريرا يؤكد وجود نسبة ضئيلة جدا بالدم وهي صفر وواحد بالمئة".

واشارت سعد إلى انها "قبل البطولة انجبت طفل اسمته علي بولادة قيصرية مما استدعى وبتوجيه من الطبيبة المختصة اخذ نصف كبسولة من علاج الضغط "الاندرال" وانها قدمت بذلك كتابا للاولمبية يؤكد ذلك من مستشفى الهلال الاحمر ، مبينة انها لا تحتاج لمنشطات كون لعبتها لا تحتاج لجهد مثل الاثقال والقدم والملاكمة والمصارعة وغيرها من العاب القوة واللياقة".

وتابعت ، "لا يحق للاولمبية ابعادي لان البطولة اساسا غير معترف بها دوليا وان قرارات الابعاد والعقوبات تطبق عندما تصدر الاوامر من الاتحاد الدولي حصراً".