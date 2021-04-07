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ابطال اوروبا.. باريس يسقط بايرن وتشيلسي يخطف فوزاً ثميناً من بورتو

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-07T20:58:45+0000
ابطال اوروبا.. باريس يسقط بايرن وتشيلسي يخطف فوزاً ثميناً من بورتو

شفق نيوز/ تلقى بايرن ميونخ هزيمة مفاجئة على يد ضيفه باريس سان جيرمان (2-3)، اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضع نفسه في مأزق قبل جولة الإياب.

سجل أهداف الفريق الباريسي كيليان مبابي "ثنائية" وماركينيوس في الدقائق 3، 28 و68، فيما سجل ثنائية بايرن تشوبو موتينج وتوماس مولر في الدقيقتين 37 و60.

وفي لقاء ثان، خطف تشيلسي فوزا ثمينا على بورتو بهدفين نظيفين في إطار الدور نفسه.

وسجل مايسون مونت (32) وبن تشيلويل (85) هدفي اللقاء، لتصبح مهمة الفريق اللندني أسهل في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

 

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