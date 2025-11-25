ابطال العراق على الكراسي المتحركة يصنعون التاريخ ويقودون كرة السلة الآسيوية

شفق نيوز- بغداد

سطر ابطال المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة اروع القصص الرياضية بتأهلهم لأول مرة إلى دورة الألعاب الاسيوية المقررة في ناغويا آتشي اليابان عام 2026، بعد تحقيقهم المركز السادس اسيوياً في بطولة آسيا أوقيانوسيا التي نظمها الاتحاد الدولي في بانكوك مؤخراً.

وجاء هذا الإنجاز بعد منافسات قوية شهدت عروضاً استثنائية من اللاعبين العراقيين، متفوقين على منتخبات مرموقة مثل الصين والهند ونيوزيلندا وأفغانستان، وهو ما يؤكد المستوى الفني والجاهزية العالية للفريق الوطني.

ويعكس هذا الإنجاز قصة كفاح طويلة للفريق، حيث اعتمد البرنامج التدريبي على خطط محلية مكثفة أشرف عليها المدرب الايراني عباس خاكي ومساعده ثائر شنيشل، من خلال تدريبات يومية مهنية وتوجيه فني متخصص دون الحاجة إلى معسكرات خارجية أو مباريات ودية، ما يجعل هذا الانجاز نموذجاً متميزاً للتطوير الرياضي الوطني في مجال الألعاب البارالمبية.

وعبرت الاوساط الرياضية العراقية عن تقديرها الكبير لهذا الانجاز، حيث استقبل الوفد لدى عودته الى أرض الوطن عدد من المسؤولين الرياضيين، في مقدمتهم عضو المكتب التنفيذي ماجد العكيلي ورئيس اتحاد البارا تايكواندو حيدر الشكري وأمين سر اتحاد التنس البارالمبي علي كاظم .

واكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة عباس وناس، لوكالة شفق نيوز، أن هذا الإنجاز جاء ثمرة دعم مؤسسي متكامل، موضحاً أن اللجنة البارالمبية العراقية والمكتب التنفيذي كان لهم دور رئيسي في توفير الإمكانات والموارد التي ساهمت في صناعة هذا المجد الرياضي .

ويعتبر هذا التأهل بداية لعصر جديد للرياضة البارالمبية العراقية، حيث يضع العراق على خارطة المنافسات الآسيوية في لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة ويفتح آفاقاً جديدة للإنجازات في المحافل الدولية .

كما يشارك العراق في عشر العاب مختلفة ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة في السابع من الشهر المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس الاهتمام الكبير بتطوير الرياضة البارالمبية والشبابية على حد سواء.

ويأمل الوسط الرياضي العراقي أن يشكل هذا الإنجاز حافزاً لجميع اللاعبين والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم العراق عالياً في المحافل الدولية .