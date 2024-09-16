ابطال اسيا.. احمد صلاح راضٍ عن نتيجة المباراة ومدرب النصر يشكو من ملعب المدينة

شفق نيوز/ قال مدرب نادي الشرطة أحمد صلاح بعد لقاء الشرطة مع النصر السعودي في دوري اندية اسيا النخبة التي انتهت بالتعادل 1-1 أن التعادل نتيجة إيجابية أمام النصر، وتأخر دخولنا في المنافسات حتى الآن أثّر علينا كثيرًا.

واضاف ان هدف النصر الأول تدربنا عليه عدّة مرات، ولكن للأسف غابت التغطية فسجّلوا هدفهم.

بدوره؛ قال كاسترو مدرب النصر السعودي: خلقنا 18 هجمة للتسجيل بينما الشرطة خلق 4 فرص.

وأضاف: كسبنا نقطة من فريق صعب وملعب صعب. وكان من الممكن أن نقدم مباراة أفضل الأجواء كانت جيدة لكن ارضية الملعب صعبة (سيئة).