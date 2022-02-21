ابرزها قمة الزوراء والطلبة.. 10 مباريات في الجولة الـ23 للدوري الممتاز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، يوم الإثنين، عن جدول مباريات الجولة الـ 23 لدوري الكرة الممتاز والتي ستنطلق الخميس المقبل باقامة خمس مواجهات.

وسيكون ملعب النفط مسرحاً لاولى مواجهات الجولة في الساعة الواحدة والنصف والذي سيحتضن لقاء فريقه نادي النفط وضيفه فريق نادي الميناء.

وتقام في الساعة الثانية مباراتين تجمع الاولى فريقا نادي سامراء وضيفه نادي القاسم على ملعب الاول ، بينما يلاقي في الثانية على ملعبه فريق نادي الديوانية ضيفه الكهرباء.

وفي الساعة الثالثة والنصف يواجه فريق الصناعة على ملعبه فريق نادي نفط ميسان ، بينما يلتقي فريقا الطلبة والزوراء في الساعة السادسة والنصف مساءً في مباراة جماهيرية مهمة لفض الشراكة على مركز الوصافة وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بملعب الشغب الدولي حيث يمتلك كل فريق 43 نقطة لكن الطلبة يتفوق عليه بتسجيل الاهداف.

وتتواصل منافسات الجولة في اليوم التالي "الجمعة" باقامة خمس مواجهات يضيف ملعب النجف الدولي في الاولى مباراة فريقه نادي النجف وضيفه فريق نادي اربيل في الساعة الواحدة والنصف ظهرا، ويضيف فريق نادي امانة بغداد على ملعبه فريق نادي زاخو في الساعة الثانية ظهراً.

وعلى ملعب الشعب الدولي يواجه فريق الشرطة ضيفه نفط البصرة في الساعة الرابعة الا ربع عصراً ، ويلاقي فريق نفط الوسط على ملعب النجف الدولي ضيفه فريق نادي الكرخ في الساعة السادسة مساءً. ويختتم فريقا القوة الجوية وضيفه نوروز مباريات الجولة 23 بلقائهما على ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة والربع مساءً.