ابرزها ديربي النجف.. المسابقات تعلن مواعيد مواجهات الجولة 27 من دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز.

وحددت اللجنة موعد انطلاق الجولة في يوم الاربعاء المقبل 13 نيسان/ أبريل الجاري، بإقامة ثلاث مواجهات، اثنتان منها في الساعة الثالثة والنصف عصراً، إحداهما على ملعب نادي الصناعة بين فريق الصناعة وضيفه امانة بغداد، والأخرى بين فريقي سامراء والكرخ على ملعب الاول، وتقام مباراة ديربي النجف في الساعة العاشرة مساءً بين ناديي النجف ونفط الوسط على ملعب النجف الدولي.

وفي اليوم التالي الخميس، تقام ثلاث مواجهات، اثنتان منها في الساعة الثالثة والنصف عصراً، إحداهما بين القاسم وضيفه الميناء على ملعب الكفل، والثانية تجمع الديوانية والنفط على ملعب الاول، وتقام مباراة واحدة في العاشرة مساء تجمع فريق نادي الطلبة وضيفه زاخو على ملعب الشعب الدولي.

وتتواصل المنافسات في يوم الجمعة بإقامة مباراتين حيث يلتقي فريقا الكهرباء وضيفه نفط البصرة في الثالثة والنصف عصرا على ملعب التاجي، ويلتقي فريقا نفط ميسان وضيفه نوروز في الساعة العاشرة على ملعب ميسان الدولي.

ويختتم فريقا اربيل وضيفه الزوراء منافسات الجولة في الساعة العاشرة على ملعب فرانسو حريري.

وسيتغيب فريقا القوة الجوية والشرطة عن الجولة للالتزام الصقور ببطولة دوري أبطال آسيا.