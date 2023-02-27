ابرزها "ديربي" الفرات الاوسط.. تعرف على مواجهات الجولة 19 للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق منافسات الجولة 19 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم غد الثلاثاء، بإقامة خمس مواجهات في اليوم الاول منها.

ويستهل فريقا نادي النفط وضيفه فريق الكهرباء المواجهات في تمام الساعة الواحدة و45 دقيقة في ملعب الشعب الدولي، وفي الثانية والنصف من بعد الظهر تقام مباراتين تجمع الاولى فريقا نفط ميسان والديوانية في ملعب ميسان، بينما تقام الثانية في ملعب الساحر احمد راضي بين فريقي نادي الكرخ وضيفه نادي الصناعة.

وفي الساعة الرابعة عصرا تقام مباراة واحدة تجمع فريقيّ نادي القاسم وضيفه نادي اربيل في ملعب كربلاء الدولي، وفي تمام الساعة السادسة والربع مساءً يلاقي فريق نادي الحدود في ملعب الزوراء ضيفه فريق نادي الشرطة.

وتتواصل منافسات الجولة 19 في اليوم التالي الاربعاء باقامة خمس مواجهات يستهلها في الساعة الواحدة و45 دقيقة فريقا نادي نفط البصرة وضيفه زاخو وتقام المباراة في ملعب الفيحاء.

وفي الساعة الرابعة عصرا تقام مباراتين تجمع الاولى فريق نادي القوة الجوية وضيفه نوروز في ملعب الشعب الدولي، وتجمع الثانية في ديربي الفرات الاوسط فريقا نادي كربلاء وضيفه نادي نفط الوسط بملعب كربلاء الدولي، وفي الساعة السادسة والربع يلتقي فريق دهوك مع ضيفه نادي الزوراء، ويختتم فريقا الطلبة وضيفه النجف مواجهات الجولة بتمام الساعة الثامنة والنصف مساءً في ملعب الشعب الدولي.

ويتصدر الدوري فريق القوة الجوية بعد انتهاء الجولة 18 ترتيب الفرق برصيد 38 نقطة، يليه الشرطة بنفس الرصيد بفارق الأهداف، والكهرباء ثالثاً برصيد 35 نقطة، ثم الطلبة بالمركز الرابع برصيد 34 نقطة، والزوراء خامسا برصيد 33 نقطة، ودهوك سادسا برصيد 31 نقطة، فالنجف سابعا 26 نقطة، ونفط ميسان ثامنا 25 نقطة، ونفط البصرة تاسعا برصيد 24 نقطة، والكرخ عاشرا برصيد 23 نقطة.