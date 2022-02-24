ابراهيم سالم يتحدى العنكوشي بالتعاقد مع أحد أربعة مدربين عراقيين

شفق نيوز/ دعا حارس مرمى المنتخب العراقي السابق، مدرب حراس المنتخب الأولمبي الحالي، إبراهيم سالم، يوم الخميس، المدربين إلى عدم الوصول إلى مرحلة الاستجداء مهما كانت الحاجة لفرصة التدريب.

واتهم سالم، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، بـ"الاستهزاء بالمدرب العراقي من خلال تصريحاته أنه يستطيع التعاقد مع أي مدرب يريده، وأن عدداً كبيراً من المدربين يتصلون به ليعرضوا أنفسهم لتدرب فريق الديوانية الكروي".

وأضاف أن "هذا الكلام مرفوض رفضا قاطعا، فالمدربين والنجوم لهم تاريخ حافل، ولا يمثلهم القلة القليلة من أولئك المدربين الذين يعرضون أنفسهم، بعد أن وصل الحال لبعضهم الاستجداء للعمل من العنكوشي وإيجاد فرصة تدريبية لديه".

وطالب سالم، العنكوشي بـ"احترام المدرب العراقي وأن يعي جيداً أن هناك فرقاً بين المدرب المحترم وغير المحترم وعليه أن يفرق ذلك ولا يخلط جميع المدربين بتصريحاته المتكررة، فتاريخ المدربين العراقيين كبير"، مردفاً بالقول "أتحدى العنكوشي أن يتعاقد مع راضي شنيشل، أو أيوب أوديشو، أو باسم قاسم، أو عبد الغني شهد، حتى يعرف قيمة المدرب الوطني".

وحث سالم، المدربين على "احترام تاريخهم حتى وإن كانت ظروفهم صعبة وبحاجة إلى عمل، فكرامتهم أهم من كل شيء"، مستغرباً صيغة جمع العنكوشي المدربين دون استثناء أو تحديد بتصاريحه الصحفية التي وصفها بالمرفوضة.

وكان رئيس نادي الديوانية، حسين العنكوشي، قد أكد في تصاريح صحفية عدة، أن مدربين محليين كثر يفاتحوه ويعرضون أنفسهم عيله لتدريب فريق الديوانية.