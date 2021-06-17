ابراهيم بايش: شفيت من الإصابة والاعلام رسالة سامية وليس التلاعب بمشاعر الناس

شفق نيوز/ أكد لاعب المنتخب العراقي ونادي القوة الجوية ابراهيم بايش، يوم الخميس، تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة القوة الجوية ونفط ميسان ضمن الدوري الممتاز.

ونقل المنسق الإعلامي للقوة الجوية علاء محمد، لوكالة شفق نيوز؛ عن بايش قوله؛ لعبت امام المنتخب الايراني في تصفيات كأس العالم قبل يومين والحمد لله أتمتع بصحة جيدة.

واضاف بايش؛ أن الإعلام رسالة سامية والبعض منهم يتلاعب بمشاعر الناس، والدليل نشر صور قديمة مفادها بانني تعرضت للإصابة وهذا منافي للحقيقة.

واوضح ان اللاعبين مصممون على تحقيق لقبي الدوري الممتاز وكأس العراق لافراح جمهور العريق.

وطلب بايش من جمهور القوة الجوية؛ دعم الفريق، مشيرا إلى مباريات هامة تنتظرنا والأهم هو اسعادكم بنهاية الموسم للتتويج بالألقاب.