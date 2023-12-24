ابتهال طالب.. أول "منسقة أمنية" لمباريات دوري نجوم العراق في تاريخ المسابقة

شفق نيوز/ أصبحت إبتهال طالب زغير، يوم الأحد، أول امرأة تخترق العمل الرياضي في كرة القدم في مجال المنسق الأمني لمباريات دوري نجوم العراق لتصبح الأولى في العراق والثانية في المنطقة والثالثة في القارة الآسيوية.

وتعمل ابتهال طالب، موظفة بدرجة مبرمج اقدم في وزارة الداخلية، وقادت بنجاح مباراة فريقي أمانة بغداد وكربلاء التي جرت يوم امس على ملعب الأول، وأدت عملها بنجاح "باهر" نالت على أثره استحسان المتابعين للمباراة.

وسبق للمنسق الأمني إبتهال طالب أن اشتركت في العديد من الدوراتِ التي صقلت خبرتها من أجل ظهور مميز للمرأة العراقية في محفل مهم.