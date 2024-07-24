إسبانيا تتفادى أولى مفاجآت أولمبياد باريس 2024 بالفوز على أوزبكستان

شفق نيوز/ حقق منتخب إسبانيا الأولمبي الفوز مساء اليوم الأربعاء، أمام منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس.

وبادر منتخب إسبانيا بالتسجيل في الدقيقة 29 عن طريق مارك بابل بيدجس، وفي الدقيقة 45 تعادل منتخب أوزبكستان عن طريق إلدور شومورودوف، وفي الدقيقة 62 أضاف سيرجيو جوميز الهدف الثاني للماتادور.

وقبل الهدف الثاني لإسبانيا، كان لاروخا قد تحصل على ركلة جزاء أهدرها سيرخيو جوميز بغرابة كبيرة، بعدما سدد الكرة في منتصف المرمى ليتصدى لها حارس أوزبكستان.

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من: "مصر، أوزبكستان والدومينيكان".

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر الأولمبي مع منتخب الدومينيكان في السادسة مساء اليوم الأربعاء، لتنتهي الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.