آخر الواصلين.. حسين علي يلتحق بالمنتخب الأولمبي العراقي في باريس

شفق نيوز/ أكمل اللاعب حسين علي، اليوم السبت، عقدَ تشكيلة المنتخب الأولمبيّ تأهباً للمُشاركةِ في دورةِ الألعاب الأولمبية في باريس بوصوله إلى فرنسا.

ويواصل المنتخب العراقي الأولمبيّ، اليوم السبت، تدريباته في ملعبِ (كويرتواز فيو) في مدينةِ (ليمونتست) استعداداً للدخول في غمارِ مسابقةِ كرة القدم بدورةِ الألعاب الأولمبية في باريس، ومواجهة منتخبات أوكرانيا والأرجنتين والمغرب.

الوحدة التدريبية حضرها عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم ورئيس وفد المنتخب «غانم عريبي» وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية «خليل ياسين».