80 قطعة أثرية عراقية نادرة تتجول في معرض بريطاني متنقل.. صور

شفق نيوز/ تجول العشرات من القطع النادرة للاثار العراقية القديمة في معرض متنقل للاثار، يقام للمرة الاولى خارج لندن ويستمر لعدة اسابيع.

وبحسب تقرير لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، بثته باللغة الانكليزية، وترجمته وكالة شفق نيوز، فأن المعرض الذي سيقام في "مركز ليكسايد للفنون"، في مدينة نوتنغهام البريطانية، وذلك بالشراكة مع المتحف البريطاني في لندن، مشيرة الى انها المرة الاولى التي تعرض فيها هذه القطع خارج لندن.

ونقل التقرير عن منظمين قولهم إن المعرض سيضم 80 قطعة من بعض اقدم المدن في العالم، وسيستمر العرض من السبت حتى 19 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت مديرة "مركز ليكسايد" شونا باول، إنها تتوقع أن يكون "المعرض رائعاً ويسمح للزوار بالتعرف على حقبة من التاريخ كانت بالغة الاهمية بالنسبة الى البشرية"، مضيفة بالقول "نتطلع الى الترحيب بعدد كبير من الزوار للمعرض".

وأشار التقرير البريطاني إلى أن شعب العراق القديم قد طور العديد من الامور من الكتابة الى العجلة وصولاً إلى المدارس، بالاضافة الى اساليب الري وقياس الوقت التي نستخدمها في يومنا هذا.

وأوضح التقرير، أن المعرض سيتضمن القطع التي تم استخراجها من موقع تيلو للتنقيب عن الاثار في جنوب العراق، بالاضافة الى جزء من المعرض سيركز على نتائج اكتشاف وحفر مجمع معبد سومري رئيسي يرجع تاريخه الى ما بين 2000 الى 3000 الاف سنة قبل الميلاد.

وسيتم عرض تمثال للحاكم كوديا من حضارة لكش القديمة، والذي كان سيتم اصلا نصبه داخل مجمع المعبد، الى جانب قطع اثرية من مقابر اور الملكية.

ونقل التقرير عن نائب رئيس كلية الاداب في الجامعة البورفيسور "جيريمي غريغوري"، قوله إن "نيل فرصة مشاهدة هذه القطع الاثرية القديمة الرائعة التي عادة تكون محفوظة في المتحف البريطاني، على عتبة بابنا في نوتنغهام هو انقلاب ضخم، ويشكل فرصة مذهلة امام الناس في المدينة وخارجها".