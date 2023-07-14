45 فيديو يوثق ثقافة الإيزيديين وتراثهم بتمويل أمريكي

شفق نيوز / أعلنت وكالة التنمية الدولية الأمريكية (يو.اس.ايد)، يوم الجمعة، إطلاق سلسلة فيديوهات مثيرة تعرض التراث الايزيدي الغني والمفعم بالحيوية، مكونة من 45 حلقة، والتي تم انتجاها من جانب المخرجين الايزيديين الموهوبين على مدار عامين.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أنها وفرت الدعم المالي السخي للمشروع الذي قامت به "منظمة يزدا" لأجل إنتاج السلسلة المصور الهادفة إلى الحفاظ على التراث الثقافي الفريد والذي لا يقدر بثمن للمجتمع الإيزيدي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي العالمي وبناء الروابط بين الثقافات، مشيرة إلى أن "يزدا" أعلنت عن اطلاق الفيديوهات في محافظة دهوك في 13 تموز/يوليو الجاري.

ولفتت الوكالة في تقريرها، إلى أن "يزدا" أصدرت حتى الآن، مجموعة تتكون من 10 مقاطع فيديو متاحة للمشاهدة على كل من موقعها الرسمي وقناة اليوتيوب، مضيفة أن "يزدا" ستستمر في اطلاق حلقتين جديدتين كل ثلاثاء وخميس من الاسبوع حتى يتم نشر جميع مقاطع الفيديو الـ 45، مما سيوفر للجمهور رحلة غامرة إلى الثقافة الايزيدية.

في هذا الصدد، قالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العراق إليس جنسن، وفق التقرير، إن "الاغاني والقصص والرقصات هذه كلها أجزاء لا تتجزأ من الثقافة الايزيدية، كما إن توثيق هذه الأنشطة من خلال الفيديوهات يعطي للعالم لمحة عن هذه الأنشطة الثقافية الفريدة والتي لا تقدر بثمن".

وأضافت جنسن، أن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية "تفتخر بشراكتها مع منظمة "يزدا" وتحالف الآثار في العراق، لتدريب الإيزيديين على فن صناعة الأفلام، وتقديم وسيلة تمكنهم من إحياء ذكرى تراثهم وجعله متاحأ على مستوى العالم".

ونقل التقرير أيضاً، عن مدير مشروع الحفاظ على الثقافة في "يزدا" اسماعيل عيسى، حديثه وهو يستذكر طفولته بالقول: "مازلت أتذكر بوضوح الأمسيات التي قضيتها في منزل جدتي، والاستماع إلى قصصها الفاتنة، رغم أنني أجد صعوبة في تذكر كل التفاصيل، إلا أن الحفاظ على هذا الكنز الشعبي الثمين يمثّل خدمة مجتمعية لا تقدر بثمن."

وبحسب المؤسس المشارك لتحالف الآثار بيتر هيرديك، فإن "هذا مشروع مبتكر، حيث يوفر قاعدة بيانات فريدة من نوعها لمقاطع فيديو حول المجتمع الايزيدي، مردفاً بالقول: "توثيق الثقافة الإيزيدية سيمكننا من الحفاظ عليه رقمياً للأجيال القادمة."

وختم التقرير بالاشارة إلى إمكانية مشاهدة سلسلة الفيديو عبر الموقع الرسمي لمنظمة "يزدا" على www.yazda.org أو استكشاف قناتهم على اليوتيوب من خلال الرابط التالي: www.youtube.com/@yazda6461/videos