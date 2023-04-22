39 % من العراقيين يؤيدون الرياض.. السعودية تتفوق على إيران في "القوة الناعمة"

شفق نيوز/ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" أن "القوة الناعمة" للمملكة العربية السعودية تتفوق على إيران في جميع البلدان التي شملها الاستطلاع.

في 13 دولة ذات أغلبية مسلمة تمتد من المغرب إلى باكستان، كان متوسط التأييد للقيادة في المملكة العربية السعودية في عام 2022 أعلى بكثير من القيادة الإيرانية بواقع 39 في المائة مقابل 14 في المئة.

أعلى نسب التأييد للقيادة السعودية كانت في باكستان (83%) تلتها الكويت (65%) وليبيا (54%) والأردن (48%) وأفغانستان (40%) والعراق والجزائر وكلاهما (39%) والمغرب (38%) ولبنان (35%) وتونس (32%) واليمن والأراضي الفلسطينية بواقع (26%) وأخيرا تركيا (11%).

بالمقابل حصلت إيران على أدنى مستويات القبول في البلدان التي كان فيها لطهران التأثير الأكبر مثل العراق، حيث قال 86 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع إنهم لا يؤيدون القيادة الإيرانية.

وكذلك فعل اليمنيون المشمولون بالاستطلاع بواقع (80%) وبعدها تركيا (78%) ولبنان (73%) وتونس وأفغانستان وكلاهما (67%) والأردن (66%) وليبيا (65%) والكويت (61%) والجزائر (57%) وأخيرا المغرب وباكستان (36%).

وقالت المؤسسة إن رجال الدين، الذين وصلوا للسلطة بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، خلقوا لأنفسهم أعداء بشكل سريع في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال الدعوة للإطاحة بممالك الخليج والحكومات العربية العلمانية.

وأضافت أن دور الجمهورية الإسلامية الداعم للأقليات الشيعية في البلدان ذات الأغلبية السنية وضعها في خلاف دائم مع الحكومات والشعوب في جميع أنحاء الشرق الأوسط.