241 مليون دولار.. تمويل سعودي لمكافحة الألغام في 3 دول بينها العراق

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "سعودي غازيت"، اليوم الاثنين، إن المملكة العربية السعودية انفقت اكثر من 241 مليون دولار لتنفيذ مشاريع ازالة الالغام في 3 دول بينها العراق.

وأوضح تقرير الصحيفة السعودية الصادر بالانجليزية وترجمته وكالة شفق نيوز، ان "مشاريع ازالة الالغام شملت اليمن وأذربيجان، بالاضافة الى العراق"، مشيرا الى ان "السعودية حرصت على المساهمة في تعزيز الاستقرار والازدهار في هذه الدول، ودعمت المبادرات الإقليمية والدولية في مجال إزالة الألغام، بهدف الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالألغام الارضية والذخائر غير المنفجرة، من أجل حماية المدنيين وخلق بيئة أكثر أمانا واستقرارا".

واضاف التقرير ، ان "مركز الملك سلمان للإغاثة مول في أبريل/نيسان 2024، مشاريع مسح وازالة الذخائر العنقودية والألغام الارضية في عدة محافظات عراقية، بهدف تحقيق بيئة آمنة وخالية من الالغام، بما يضمن استقرار وامن المواطنين العراقيين، ويحسن سبل عيشهم، ويتيح لهم استئناف أنشطتهم الزراعية ورعي الماشية، ويدعم الاقتصاد العراقي ويعززه".

واشار الى ان "مركز الملك سلمان للاغاثة اطلق في منتصف العام 2018، مشروع "مسام" لتطهير الاراضي من الالغام في اليمن، وهو مبادرة انسانية تهدف الى مساعدة الشعب اليمني في مواجهة هذا التهديد الأمني الخطير".

وبحسب التقرير، فان "المشروع ينفذ من خلال فريق مكون من 550 موظفا و32 فريقا مدربا على ازالة الالغام، يعملون على إزالة مختلف أنواع الألغام والذخائر غير المنفجرة التي زرعت عشوائيا في عدد من المحافظات".

ولفت التقرير إلى أنه "منذ انطلاقه، نجح المشروع في ازالة 486108 من الألغام الارضية والذخائر غير المنفجرة والذخائر المختلفة، كما تم تطهير 65888674 مترا مكعبا من الأراضي".