2025.. عام التنوع في الإنجاز الرياضي العراقي

شفق نيوز- بغداد

شهد عام 2025 حضوراً لافتاً للرياضة العراقية على المستويين الإقليمي والقاري، عكس تطوراً تدريجياً في الأداء، وتنوعاً في مصادر الإنجاز، شمل منتخبات كرة القدم، والأندية، والرياضات الفردية، إضافة إلى تقدم ملحوظ في رياضة السيدات والرياضة البارالمبية.

منتخبات كرة القدم

المنتخب الوطني الأول

تأهل إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب الإمارات بنتيجة (2-1) في إياب التصفيات الآسيوية.

شارك في كأس العرب FIFA قطر 2025، وتمكن من تجاوز دور المجموعات والتأهل إلى ربع النهائي.

ودّع البطولة من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام منتخب الأردن.

تُوِّج بلقب كأس ملك تايلند 2025 في إنجاز خارجي إضافي.

تقدم في تصنيف الفيفا ليحتل المركز 57 عالمياً.

المنتخب الأولمبي (تحت 23 سنة)

تأهل إلى الأدوار المتقدمة في بطولة الخليج تحت 23 سنة 2025 بعد فوز مهم على الإمارات (1-0).

حلّ وصيفاً لبطولة الخليج الأولمبية بعد بلوغه المباراة النهائية والخسارة أمام السعودية.

شارك في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة ضمن مسار الإعداد للاستحقاقات القارية المقبلة.

منتخب الشباب (تحت 20 سنة)

شارك في كأس آسيا للشباب 2025، وخرج من دور المجموعات بعد نتائج متباينة في المباريات الحاسمة.

إنجازات الأندية والجماهير

فوز نادي دهوك بلقب بطولة الخليج للأندية لأول مرة في تاريخ الكرة العراقية.

تتويج دهوك بلقب كأس العراق للمرة الأولى في تاريخه.

فوز نادي الشرطة بلقب الدوري العراقي موسم 2024–2025 للمرة الرابعة على التوالي، في إنجاز غير مسبوق محلياً.

نيل جماهير نادي زاخو جائزة أفضل مشجع في العالم لعام 2025 من الفيفا، تقديراً لمبادرتهم الإنسانية بإلقاء آلاف الدمى على أرض الملعب دعماً للأطفال.

كرة القدم النسوية والصالات

فوز منتخب سيدات العراق بالمركز الثالث في بطولة غرب آسيا، في أول إنجاز قاري للمنتخبات النسوية العراقية.

تقدم منتخب كرة الصالات للسيدات إلى المركز 16 في التصنيف الآسيوي.

وصول منتخب الصالات للرجال إلى المركز 41 عالمياً في التصنيف الدولي.

أحداث خاصة

اعتزال نجم الكرة العراقية المغترب جستين ميرام بعد مسيرة دولية مميزة.

تتويج منتخب قدامى اللاعبين بلقب النسخة الأولى من كأس الخليج لقدامى اللاعبين.

الألعاب الفردية والإنجازات القارية

المصارعة

إحراز المصارع سجاد علي مكسر الميدالية الفضية في بطولة آسيا للمصارعة الرومانية (وزن 55 كغم) في الأردن.

فوز المصارع علي ياسين بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا لوزن 130 كغم.

المواي تاي

فوز اللاعب مصطفى التكريتي بعدة ميداليات ذهبية، أبرزها ذهبية آسيا في هانوي 2025، وذهبية دورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025.

رفع الأثقال

إحراز الرباع علي عمار يسر ثلاث ميداليات فضية في وزن +110 كغم (الخطف، النتر، والمجموع).

فوز الرباع الشاب موسى خضير بميداليتين فضيتين في الألعاب الآسيوية للشباب.

ألعاب القوى

فوز مصطفى كاظم داغر ببرونزية رمي القرص في دورة التضامن الإسلامي – الرياض.

إحراز فريق البريد العراقي 4×400 م تتابع الميدالية البرونزية في الجولة القارية بالهند.

فوز أمير صبيح بفضية القفز بالزانة.

تحقيق ياسر قاسم فضية رمي الرمح في البطولة العربية للناشئين بتونس.

إحراز محمد عبد الحميد طالب فضية الوثب العالي.

حصول المنتخب العراقي للناشئين على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى 2025.

الملاكمة

فوز سجاد سالم بذهبية آسيا للناشئين.

إحراز علي قاسم الميدالية البرونزية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

البارالمبية

حقق أبطال العراق في البطولة الآسيوية للشباب- دبي 2025 حصيلة بلغت 13 ميدالية (3 ذهبية، 3 فضية، 7 برونزية).

أبرز الإنجازات شملت ذهبية نجلة الدايني في تنس الطاولة، وذهبيتين لـ فاطمة فاضل في ألعاب القوى.

المشاركات متعددة الألعاب

مشاركة العراق في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب – المنامة 2025 بوفد ضم 26 رياضياً من 8 اتحادات.

حصد الرياضيون العراقيون 14 ميدالية تنوعت بين الذهب والفضة والبرونز.

عكس عام 2025 تنوعاً واضحاً في مصادر الإنجاز الرياضي العراقي، مع حضور قوي لكرة القدم، وتقدم ملموس في الرياضات الفردية والنسوية والبارالمبية، ما يشير إلى مسار تصاعدي يحتاج إلى دعم مؤسسي واستدامة فنية للحفاظ على هذا الزخم في السنوات المقبلة.