18 ألف حادث في 8 أشهر.. ما تأثير الحرائق على الاقتصاد العراقي؟

شفق نيوز/ شهد العراق منذ مطلع عام 2023 ولغاية اليوم السبت، أكثر من 18 ألف حادث حريق، تاركاً وراءه أضراراً على النشاط الاقتصادي في البلاد، لاسيما بالنسبة للقطاعين التجاري والسياحي، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العراقي من جُملة مشاكل أبرزها وضع الدولار غير المستقر.

ويقول مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني، العميد جودت عبدالرحمن داود، إن "نسبة الحرائق لغاية هذا اليوم بلغت أكثر من 18 ألف حادث حريق متنوّع بين كبير وصغير، ورغم هذا الرقم المرتفع، إلا أنها تُعدّ نسبة منخفضة مقارنة بالعام الماضي بنحو 20 في المائة".

الرصافة تتصدر حرائق العراق

ويكشف داود خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "جانب الرصافة في بغداد، يتصدر - منذ أعوام - مناطق العراق في عدد حوادث الحرائق، نظراً لكُبر مساحته وعدد ساكنيه وما يضم من مشاريع وشركات وأنشطة كثيرة، لكن هذه الحوادث تراجعت بنسبة 20 في المائة عن العام الماضي".

ويعزو داود سبب هذا التراجع "إلى الإجراءات التي تقوم بها مديرية الدفاع المدني من توعية وملاحقة المخالفين لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013"، داعياً المواطنين إلى ضرورة "الالتزام بوصايا وإرشادات الدفاع المدني لضمان انخفاض مستوى الحرائق، وتوفير متطلبات الدفاع المدني وأبسطها مطفأة الحريق".

وينبّه إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة تعد عاملاً مساعداً للحرائق لاسيما عندما تكون درجات الحرارة عالية تصل إلى عتبة الخمسين درجة مئوية كما هو الحال في العراق، إذ كلما ارتفعت درجات الحرارة كلما كانت درجة اتقاد المواد في انخفاض، وأي شرارة سواء كانت نارية أو كهربائية سوف تؤدي إلى حدوث حريق بسرعة".

خسائر اقتصادية باهظة

ونظراً لهذه الحصيلة الكبيرة من الحرائق، فمن المهم النظر في الطرق التي تؤثر بها هذه الحوادث على الاقتصاد، وما تسببه من خسائر باهظة يتكبدها المواطنون العراقيون.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، أحمد عيد، إن "الحرائق ينعكس تأثيرها اقتصادياً على الحركة التجارية والسياحية بشكل مباشر، فضلاً عن تعطيل المصالح العامة، وتشكل جهداً إضافياً لفرق الإنقاذ والدفاع المدني".

وعن أسباب ارتفاع عدد الحرائق، يشرح عيد خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "استمرار تزايد الحرائق في العراق يأتي من عدة أسباب، منها الحرائق المتعمّدة، والتماس الكهربائي بسبب الإهمال، بالإضافة إلى انعكاسات حرارة الجو وتغير المناخ".

ويضيف، "كما انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات افتعال حرائق استهدفت المزارع وحقول الحبوب في معظم المحافظات العراقية، وتقف وراء ذلك أيادٍ تعمل على قمع الإنتاج الزراعي المحلي والاستمرار في عمليات الاستيراد من الخارج، من أجل مكاسب مالية وتحقيقاً لأجندات دولية".

ويشير إلى أن "العديد من المحال التجارية والمخازن والمستودعات تعرّضت لعمليات الحرق للأسباب المعلنة، إلا أنها أثرت اقتصادياً على اتجاهين، الأول حركة السوق والبضائع والعاملين، والاتجاه الثاني الخسائر التي تكبدها أرباب العمل والتجار، والتي لم يتم تعويضهم بسبب غياب ثقافة التأمين التجاري والخاص".