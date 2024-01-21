يعتمدن على مصروفهن الشخصي.. فريق نسوي في بغداد لحماية الحيوانات "المعاقة" (صور)

شفق نيوز/ تتولى أربع شابات عراقيات، مهمة رعاية 50 حيواناً معاقاً ضمن فريق تطوعي نسائي، قمن بتأسيسه في بغداد منذ نحو 6 سنوات، وفيما تبرز احدى المربيات "التحديات" التي يواجهنها في سبيل استمرار عملهن وفي مقدمتها عدم وجود دعم حكومي، توجه رسالة للمجتمع بضرورة حماية هذه الحيوانات.

وتتولى مآب كاظم جواد، مع ثلاث خريجات جامعيات من صديقاتها مسؤولية حماية الحيوانات المعاقة ضمن فريق إنقاذ الحيوانات الذي قمن بتأسيسه عام 2018.

وبهذا الصدد تقول مآب "أسسنا فريق إنقاذ الحيوانات وقمنا بافتتاح ملجأ خاص بها، وهو (ملجأ الرضوانية) بجهود مجموعة من زميلاتي الشابات المحبات للحيوانات".

ويضم المأوى أو الملجأ، بحسب مآب، "50 حيوانًا معاقاً، منها 22 قطة معاقة ومكفوفة، وبعضها مصابة بحالات متلازمة داون ايضا، كما يضم أيضاً غرفة للكلاب تضم 28 كلبًا معاقًا".

وتابعت أن "هذا الملجأ يعد ملاذاً للحيوانات التي تعرضت للإصابة بسبب تصرفات بشرية غير مسؤولة، مثال ذلك رمي حيوان من سطح المنزل، مما تسبب في إعاقة دائمة له".

وعن المصاعب التي تواجههم توضح، أن "الفريق واجه العديد من التحديات في سبيل تأسيس وإدارة هذا الملجأ، بما في ذلك صعوبات شراء الأرض التي نقف عليها اليوم من مالنا الخاص، وصعوبة إدخال المواد إلى المنطقة، ومن أكبر المشاكل التي يواجهها الفريق قلة التبرعات وعدم دعم الحكومة لجهودنا".

وتدعو الشابة جميع فئات المجتمع إلى "التعامل برحمة مع الحيوانات والامتناع عن أي عمل يؤذيها، والتحلي بالرحمة والتسامح تجاه هذه الكائنات الضعيفة، مع ضرورة وجود وعي بأهمية رعاية الحيوانات والتصرف بلطف تجاهها".

اعداد وتصوير/ مينا ضياء