يروي حياة "الكولبار".. فيلم لمخرج كوردي ينقل قسوة "كل ما تمنحه الجبال"

شفق نيوز/ أبرزت صحيفة "الغارديان" البريطانية الجوانب الجمالية في فيلم "كل ما تمنحه الجبال" المقرر عرضه في لندن يوم الجمعة المقبل، والذي يسلط الضوء على حياة رجلين كورديين من "الكولبار" وما يواجهانه في عملهما الشاق في التهريب والنقل عبر الحدود.

ووصف التقرير البريطاني، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، العمل السينمائي بأنه أول فيلم روائي طويل للمخرج الكوردي آراش رخشة، والذي يوثق من خلاله ويتتبع حياة صديقين كورديين يكافحان بشق الأنفس لكسب قوت يومهما من تهريب البضائع عبر الجبال.

وأشار التقرير إلى أن فيلم آراش رخشة، الذي سيبدأ عرضه في لندن في 11 نيسان/ أبريل الجاري، شامل وغامر من خلال تصويره محنة شعبه بأسلوب سينمائي شعري واضح، بعدما جرى تصويره على مدى ست سنوات.

وبحسب التقرير فإن الفيلم يتتبع الصديقين الكورديين حميد وياسر، يعملان معاً كـ"كولبار"، أي كمهربين للسلع عبر الحدود الإيرانية العراقية، بينما تحفل حياتهما، بالمخاطر المرعبة، وإنما أيضاً بمساحة من الدفء والصحبة.

ولفت التقرير إلى أن حميد وياسر يحصلان على الأجر مقابل كل كيلوغرام، ويحملان بضائع ثقيلة على ظهريهما عبر تضاريس غادرة، فهما تارة يسيران ضد التيار، وفي تارة أخرى يمشيان عبر سلاسل جبال زاغروس الشديدة الانحدار والمغطاة بالثلوج.

وتابع التقرير أن "الكولبار" يعتمدون أيضاً على البغال في عمليات نقل البضائع، على الرغم من أن هذا قد يعني اكتشافهم بسهولة من جانب دوريات الحدود، في حين تمثل الألغام الأرضية تذكاراً حياً بالحرب الإيرانية - العراقية، ودليلاً على المخاطر القائمة في المسارات المتعرجة، حيث يقتل سنوياً نحو 200 من "الكولبار" على هذه الطرقات.

وأشار التقرير إلى أن موسيقى الفيلم هي للموسيقار آسو كوهازادي، وميكائيل آسيان، والمعتمدة على البيانو والأوتار، والتي تبرز الحالة النفسية المشدودة خلال هذه الرحلات.

ولفت التقرير إلى مشاهد مهيبة وكئيبة وحافلة بالمخاطر المجهولة، حيث تتخلل رحلات الرجلين التي تأسر، والشبيهة بأفلام الإثارة، لحظات مؤثرة من الهدوء، وتظهر مشاهد رقيقة للروابط العائلية، حيث أن حميد يعتني بوالده المريض، بينما يعلّم ياسر زوجته اللغة الكوردية، بمشاهد جمالية فنية.

وختم التقرير بالقول إنه بالنسبة لهذه الجماعة العرقية العديمة الجنسية، فإن منازلهم تكتسب معنى أكثر قوة، مضيفاً أن الفيلم يعكس لوحات أكبر من حياتهم، وأن اللحظات الهادئة فيهنّ، هي ما تمنح "الكولبار" الشجاعة والقوة، بينما يواجهون الموت يومياً.

ترجمة وكالة شفق نيوز