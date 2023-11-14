أول تعليق من أسرة تسوركوف على تصريحاتها: كانت تحت الإكراه

شفق نيوز/ أظهرت التسريبات المتعلقة بالروسية-الإسرائيلية اليزابيث تسوركوف التي نشر لها أول فيديو بالأمس يؤكد انها لا تزال حية منذ اختطافها في العراق قبل 7 شهور، ان التقديرات الاسرائيلية تشير الى ان الاعترافات والتصريحات التي وردت في الفيديو، جاءت تحت الاكراه.

ونقلت صحيفة "تايمز اوف اسرائيل" في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز عن متحدث باسم عائلة تسوركوف قوله، إنه "من المشجع ان نرى هذا الفيديو الذي يثبت انها على قيد الحياة، والذي تم تصويره بوضوح في الاسابيع الاخيرة. وبينما لا يمكننا التعليق على ما تقوله اليزابيث (تسوركوف)، فإننا نقدر أن هذه خطوة مهمة في عملية اعادتها الى منزلها مع عائلتها".

واعتبر التقرير الاسرائيلي ان "تصريحات تسوركوف في الفيديو تبدو قد جاءت تحت الاكراه، ولفت ايضا الى ان تسوركوف تشير في الفيديو الى انها "اسرائيلية" ويبدو ان المقطع الذي ربما تكون قد اشارت فيه الى انها مواطنة روسية قد تم حذفه".

وكانت وسائل إعلام عراقية تابعة لمجموعات مسلحة شيعية، قد نشرت مقطع فيديو تسوركوف التي قالت فيه انها تعمل لصالح جهاز الموساد الاسرائيلي والاستخبارات الامريكية في العراق وسوريا، وان نشاطها في العراق كان يركز على "إثارة الخلافات عن طريق تنظيم التظاهرات من أجل إثارة نزاع شيعي - شيعي داخل العراق".

ومن جهتها، فإن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلت عن إيما، شقيقة اليزابيث تسوركوف، قولها "شاهدت الفيديو على قناة العربية، وهي اخبار رائعة ان نرى هذا التأكيد على انها لا تزال حية".

ونقل التقرير البريطاني عن إيما قوله "لن نعلق على مضمون ما قالته، لاننا نفترض انها كانت مكرهة، لكننا لاحظنا انها تبدو بأفضل حال يمكن توقعه، ويبدو ان الفيديو جرى تصويره حديثا"، مشيرة الى ان نشر الفيديو يمثل "خطوة مهمة في اطار الجهد لاستعادتها الى منزلها حيث تنتمي".

اما صحيفة "الغارديان" البريطانية فقد اشارت الى انه لم يتم التحقق من صدقية الفيديو ومتى تم تصويره وفي اي مكان، وما اذا كانت تسوركوف اجبرت على الادلاء بهذه التصريحات، لكن تسوركوف اشارت الى احتجاز الاسرى الاسرائيليين في غزة، ما يعني ان الفيديو مصور فيما بعد 7 اكتوبر/تشرين الاول الماضي عندما بدأت حركة حماس هجومها وتمكنت من خطف عشرات الاسرائيليين من جنود ومستوطنين.

ولفتت الصحيفة البريطانية الى ان السلطات الاسرائيلية، لم تعلق على الفيديو. وذكرت بان تسوركوف تحدثت عن انها محتجزة منذ 7 شهور، ولم تتحدث عن الجهة التي اختطفتها، كما قالت انه لم يتم بذل جهود من اجل ضمان اطلاق سراحها.

وذكرت وكالة "رويترز" من جهتها، انه الظهور الاول لتسوركوف منذ اختفائها في العراق في اذار/مارس الماضي.

وذكرت بتصريح لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لصحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية في تموز/يوليو الماضي، بان الحادثة المتعلقة بتسوركوف" تدمر سمعة استقرار العراق وقدرات قواتنا الامنية".