وسط سباق خليجي.. العراق يتفاوض لتعزيز دفاعاته الجوية بنظام كوري

شفق نيوز/ ذكر موقع "ديفينس بوست" الأمريكي المتخصص بالأخبار العسكرية والامنية، ان العراق يسعى للحصول على نظام "ام –سام 2" المضاد للصواريخ والطائرات، من كوريا الجنوبية، في إطار صفقة قد تبلغ قيمتها نحو 2.56 مليار دولار.

وبحسب تقرير عسكري نشره الموقع، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن العراق ابدى رغبته بامتلاك 8 انظمة من بطاريات الدفاع الجوي هذه، والمعروفة أيضاً باسم "شيونغونغ-2"، وذلك في طلب "مستعجل".

وأشار التقرير إلى أن المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تتحركان من أجل الاستحواذ على نفس هذا النظام الكوري الجنوبي.

ولفت التقرير إلى أن خطوة العراق جاءت بعد أكثر من شهر على اعلانه انه يحاول البحث عن انظمة دفاع جوي جديدة، والتي قد تكون كوريا الجنوبية أحد مصادرها المفضلة.

وذكر التقرير أن الخطوة العراقية جاءت أيضا بعد اللقاء الذي جمع وزيري دفاع العراق ثابت العباسي ونظيره الكوري الجنوبي في بداية العام 2024، للتباحث في قضايا التعاون العسكري.

واشار التقرير ايضا الى ان بغداد كانت كشفت في آذار/مارس الماضي أنها أرسلت العديد من الوفود العسكرية والفنية الى عدة دول في الخارج، من اجل التباحث في الخيارات المتاحة لتعزيز أنظمتها للدفاع الجوي، بما في ذلك الاسلحة المضادة للطائرات.

"تكنولوجيا الضرب للقتل"

وذكر التقرير الأمريكي أن نظام "ام-سام-2"، المعروف في كوريا الجنوبية باسم "شيونغونغ-2"، يؤمن دفاعا فعالا ضد الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ البالستية المعادية، مضيفا أنه يستخدم تكنولوجيا "الضرب للقتل" حيث يعترض النظام التهديدات القادمة بالاصطدام بها بشكل مباشر، بينما يتميز نظام الدفاع الجوي هذا ايضا برادار متطور للكشف والتتبع المتزامن لأهداف متعددة.

واوضح التقرير ان "ام-سام-2" يتمتع بمدى تشغيل يصل الى 40 كيلومترا، وبامكانه التصدي للصواريخ على ارتفاعات تصل الى 15 كيلومترا.

ولفت التقرير إلى أن كوريا الجنوبية تعمل حاليا على تطوير نسخ جديدة لنظامي "ام سام-3" و"ال سام-2" والتي يتوفر لها قدرات أكثر تطورا.

وبحسب التقرير فإن نظام "ام-سام-2" برز كأحد أكثر أنظمة صواريخ ارض-جو طلباً في الشرق الاوسط، مشيرا الى انه الى جانب العراق، فان السعودية تقدمت بطلب للحصول على بطاريات "ام-سام-2" بقيمة 3.2 مليار دولار، بالاضافة الى ان هناك مفاوضات جارية حاليا مع دولة الإمارات للحصول على النظام الدفاعي بقيمة 3.5 مليارات دولار.

ولفت التقرير الى ان هذه العقود التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، تعزز مكانة نظام "ام-سام-2" باعتباره احد اكثر المنتجات العسكرية الكورية الجنوبية نجاحا الى جانب نظام المدفعية "كي-9".