وزير الخارجية الايرلندي: ياسر الجبوري عاد الى وطنه إيرلندا

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الايرلندي، يوم الأربعاء، أن مواطنه "العراقي الأصل" ياسر الجبوري عاد الى منزله آمناً في ايرلندا، بعد احتجازه لأيام في العراق.

ونقل تقرير نشرته صحيفة "آيريش ميرور" الايرلندية، وترجمته وكالة شفق نيوز، تصريحا لوزير الخارجية الايرلندي مايكل مارتن يقول فيه "أستطيع أن ابلغكم انه (ياسر الجبوري) وصل الى وطنه في ايرلندا والتقى بزوجته لورا وأطفاله الثلاثة، وقد التقيت بلورا بالأمس وارسلت لي رسالة نصية تحمل صورة ياسر وهو يعود وكانت هذه مناسبة سعيدة للعائلة".

وتابع قائلا "إنني سعيد من أجلهم لأنني رأيت أمس لقاء لورا (مع زوجها) والضغط غير الطبيعي الذي فرض عليها وعلى عائلتها خلال الأيام العشرة الماضية والارتياح عندما علمت انه كان في طريقه الى المنزل. كنا متفقين على ذلك، واردنا التأكد من عودته الى الاراضي الايرلندية".

ولفت الوزير الايرلندي الى انه يشكر وزير الخارجية فؤاد حسين الذي تحدث معه في الاسبوع الماضي والذي تواصل مع مكتب رئيس الوزراء العراقي. واشار مارتن الى انه بعد اسقاط رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاتهامات ضد الجبوري، تبين ان هناك اتهامات اخرى من رئيس هيئة الاستثمار.

واشار التقرير الى ان الشرطة العراقية كانت اعتقلت الجبوري يوم الاثنين من الاسبوع الماضي اثناء محاولته ركوب طائرة عائدة الى دبلن بعد رحلة لزيارة والدته المريضة. ووصف التقرير الجبوري (37 سنة) بانه ناشط في مكافحة الفساد في العراق، واوقف في العراق بعدما سافر الى هناك بجواز سفره الايرلندي، وجرى التحقيق معه باتهامات تتعلق بالتشهير.

وتابع التقرير انه تم اطلاق سراحه وعاد إلى منزله مع عائلته.