"وحش الشرق" يعود من زمن الحرب الباردة لمواجهة "هدايا" أوكرانيا

شفق نيوز/ كشف تقرير أمريكي، اليوم الأربعاء، عن بدء القوات الروسية بسحب دباباتها المعروفة بـ(وحش الشرق) والتي تعود الى زمن الحرب الباردة، الى الخدمة مجدداً، لاستخدامها في القتال ضد القوات الأوكرانية، فيما تنتظر كييف "هدايا" حربية من دول متعددة لاستخدامها في القتال

وقالت شبكة "سي بي اس نيوز" الأمريكية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز إن "الطرفين الروسي والأوكراني، مع اقتراب الحرب بينهما من شهرها الـ(15)، يستعدان لشن هجمات جديدة، فيما يبدو انهما يعانيان من نقص في الاسلحة الرئيسية، حيث بدأت موسكو بسحب دباباتها بما فيها (وحش الشرق) التي تعود الى حقبة الحرب الباردة، من مخازنها من اجل اعدادها لتستخدم في المعارك المقبلة".

وأضاف التقرير الامريكي أن "وثائق البنتاغون التي تم تسريبها موخرا تظهر ان اوكرانيا تعاني من نقص خطير في ذخائر الدفاع الجوي التي استخدمتها للتصدي لآلاف الصواريخ والقذائف الروسية والطائرات المسيرة ومنعها من الوصول الى أهدافها".

وبحسب الوثائق المسربة نفسها، فان "القوات الروسية تعاني ايضا من الاستنزاف حيث تم الدفع بموجات متتالية من الجنود من دون تحقيق سوى مكاسب قليلة".

ولفتت "سي بي اس نيوز" الى ان "الاوكرانيين سيتلقون قريبا انظمة دفاع جوي امريكي من طراز (باتريوت)، لمساعدتهم على التصدي للغزو، كما ان هناك المزيد من الاسلحة ستصل من اوروبا، كدبابات القتال الرئيسية (تشالنجر 2) البريطانية و(ليوبارد 2) الالمانية و(ابرامز) الامريكية بالإضافة الى ذخائر المدافع الرشاشة".

واضاف التقرير أن "روسيا تواجه معاناة من اجل ايصال معدات الحرب المتطورة الى الخطوط الامامية"، موضحا انها "سحبت بعض الدبابات القديمة الطراز من مخازنها، بهدف تعزيز قواتها البرية في أوكرانيا".

ولهذا، اعتبر التقرير انه "بينما تتدرب القوات الاوكرانية على استخدام الاسلحة الغربية المتطورة، فإن اطقم الدبابات الروسية على وشك استلام اسلحة كان يقودها ابائهم، او حتى اجدادهم".

واشار التقرير الى انه "خلال الشهر الماضي، اظهر منشور على الانترنت من قبل منظمة (فريق استخبارات النزاع) الروسي (سي آي تي) التي تحقق وتوثق النشاط العسكري الروسي في اوكرانيا، ان دبابات من الحقبة السوفيتية من طراز "تي-54" و"تي-55" التي كان معطلة، تم تحميلها على عربات شحن القطار بعد اخراجها من قواعد التخزين".

وبينما لم يعلق الجيش الروسي على نقل الدبابات، قال التقرير الامريكي انه "تم بالفعل سحب الدبابات السوفيتية "تي -62" ولكن الاكثر تطورا من نفس قواعد التخزين ، وتم نقلها الى ورش العمل بهدف ادخال تحسينات عليها، ثم تم نشرها في أوكرانيا".

وبحسب "سي آي تي"، فان "تقريرها حول عملية النقل عبر القطار الذي تم رصده في ذلك شهر اذار الماضي، يشكل اول دليل معروف على عمليات سحب الـ "تي 54" و"تي 55" القديمة من قواعد التخزين الخاصة بها".

ولفت التقرير الى ان المحللين العسكريين الموالين للكرملين "لم يقللوا من شان اعادة احياء المعدات العسكرية السوفيتية"، مشيرا الى تصريح للملازم المتقاعد يوري نيتكاتشيف الذي كان قائدا لكتيبة دبابات، لصحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، قال فيه إن "دبابات "تي 54" و"تي 55" مطلوبة من اجل الاستمرار في "العملية الخاصة" - وهو التعبير الذي تستخدمه موسكو حول هجومها على أوكرانيا- وان هذه الدبابات تتمتع بقدرتها على حمل ذخيرة كبيرة".

وفي حين لفت التقرير الى ان "القوات الاوكرانية تقول انها دمرت أكثر من 3600 دبابة روسية منذ بدء الغزو الروسي"، نقل عن نتكاتشيف اشارته الى "الحجم الكبير من الدبابات السوفيتية القديمة في المخازن الروسية والتي تصل الى 10 الاف دبابة".

ووصف الضابط الروسي السابق ذلك بانها "تضفي ميزة تفوق في ساحة المعركة"، معتبرا أن "هذه الدبابات ستستخدم اساسا من اجل الاحتفاظ بالسيطرة على الارض، وليس كقوة ضاربة رئيسية في الغزو".

وتحت عنوان "وحش الشرق"، قال التقرير ان "دبابات تي 54 دخلت الخدمة بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، وبعد العام 1948 اصبحت هي الدبابة الاساسية المستخدمة في الحرب الباردة، وكان يطلق عليها اسم (الوحش من الشرق) في مرحلة المواجهة بين الشرق والغرب، وهي شكلت قفزة هائلة في التصميم السوفيتي، ثم تبعها ادخال ال "تي 55" بعد سنوات قليلة، وتم تصنيع عدد كبير منها".

وبحسب التقرير، فان هناك "تقديرات تشير الى ان تصنيع نحو 60 ألف دبابة خلال العهد السوفياتي، وصارت احد اكثر الدبابات استخداما في العالم، بعد ان تم تصديرها الى حوالي 50 دولة، واستخدمتها العديد من الجيوش والجماعات المسلحة في حروبها من ادغال فيتنام الى سهول افريقيا وجبال أفغانستان".

وختم التقرير بالقول، انه "برغم استمرار انتاج الـ(تي 55 حتى اوائل الثمانينيات، فقد كان من الواضح انه بعد استخدامها في الحرب العربية- الاسرائيلية، ان الزمن قد عفى عليها، وصار يجري سحبها لاحقا واخراجها من الخدمة ضمن القوات الروسية".

ترجمة : وكالة شفق نيوز