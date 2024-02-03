هل اندلعت الحرب؟.. أمريكا ترد على إيران بإشعال النيران في العراق وسوريا

شفق نيوز/ كشف البيت الأبيض الأمريكي، فجر يوم السبت، أنه أبلغ مسبقاً الحكومة العراقية بأنه سينفذ ضربات ضد فصائل مسلحة يرى أنها المسؤولة عن مقتل وإصابة نحو 40 عسكرياً أمريكياً في قاعدة أردنية الأسبوع الماضي، إلى جانب استهدافات مسبقة منذ الأشهر الماضية، ما ينذر بأن الحرب التي يجري الحديث عنها مؤخراً قد تكون على وشك الاندلاع.

ووفقاً لتصريحات رسمية أمريكية وعراقية، تابعتها وكالة شفق نيوز، فقد تم توجيه العشرات من الضربات الجوية لأهداف عسكرية ومخازن أسلحة وغيرها في العراق وسوريا في ساعة متأخرة من ليل الجمعة – السبت، أسفرت بحسب تصريحات ضحايا وإصابات وخسائر لوجستية.

وبحسب تصريحات لمحللين سياسيين وأمنيين، رأوا أن "الهجمة الأمريكية العنيفة" تشير وفق معطياتها إلى أن واشنطن بدأت "حرباً متوقعة" في منطقة الشرق الأوسط سبق وأن تم التحذير منها.

ونفذت أمريكا في نحو الساعة الواحدة من بعد منتصف ليلة السبت، هجمات جوية لم يتم التعرف لغاية الآن عن حجم الخسائر المادية والبشرية واللوجستية، وهي ما زالت مستمرة.

وعلى الرغم من أن التصريحات الرسمية التي "تتبنى" هذه الهجمات ما زالت لغاية الآن "أمريكية"، إلا أنه هناك أنباء تتحدث عن مشاركة إقليمية في العملية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب الضربات، إنه وجه قوات بلاده باستهداف مواقع تابعة للحرس الثوري الايراني والميليشيات الموالية له في العراق وسوريا.

وأوضح بايدن في تصريحات نقلتها وسائل اعلام امريكية: "بناء على أوامري نٌفّذَت ضربات على أهداف بالعراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري وميليشيات موالية له لضرب القوات الأميركية".

وأضاف "ليعلم كل من قد يسعون إلى إلحاق الأذى بنا أننا سنرد"، مردفا بالقول: أمريكا لا تسعى لصراع في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر".

بدوره قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان اليوم، إنه "بناءً على توجيهات الرئيس بايدن شنت قواتنا ضربات على 7 منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة قواتنا".

ولفت إلى أن "هذه بداية ردنا، ولا نسعى إلى صراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر لكننا لن نتسامح مع الهجمات على قواتنا".

وأفادت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفًا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.

ووفقا للبيان فإن الضربات الجوية اُستُخدمت فيها أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

وقال مصدر عسكري عراقي لوكالة شفق نيوز، إن "الضربات استهدفت مواقع في محافظة الأنبار غربي البلاد وتحديدا في منطقة السكك ضمن قضاء القائم القريب من الحدود العراقية السورية".

وأضاف أنه من ضمن الضربات موقع بداخله مستودع للاعتدة، مبينا أنه أعقب الاستهداف انفجار كبير للاعتدة والاسلحة، مشيرا إلى أن "الغارات مستمرة على منطقة السكك، واستهداف وتدمير أكثر من 4 مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراقي".

وتابع بالقول، إنه "تم سحب عجلات الجيش واطفاء التيار الكهربائي وكاميرات المراقبة بسبب الوضع المشابه للحرب ضمن منطقة القائم".

كما أفاد مصدر أمني مسؤول، اليوم السبت، بمقتل واصابة 7 أشخاص بالقصف الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية تابعة لكتائب حزب الله في قضاء القائم غربي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين قُتلا فيما أُصيب خمسة آخرون كحصيلة أولية للضربات الامريكية التي استهدفت مواقع للكتائب في منطقة السكك بمحافظة الأنبار غربي البلاد".