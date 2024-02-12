"هاكرز" يستولون على وثائق سرية تابعة  للاسطول الخامس الأمريكي في البحرين

شفق نيوز/ ذكر موقع "وورلد نيشن نيوز" الهندي أن مجموعة من "الهاكرز" الناشطين على الانترنت، حصلوا على وثائق سرية من الاسطول الخامس الامريكي الذي يتخذ من البحرين مقرا له، وأن "القراصنة" الالكترونيين يعتزمون تزويد فصائل المقاومة بهذه المعلومات.

وأوضح تقرير الموقع الهندي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان المجموعة تطلق على نفسها اسم "فريق الطوقان" وقد أعلنت عن قرصنتها هذه امس الأحد على حسابها على منصة "اكس" في البحرين.

وبحسب التقرير؛ فإن مهمات الأسطول الخامس تشمل مناطق في غرب آسيا، بما في ذلك الخليج والبحر الأحمر وخليج عمان، وأجزاء من المحيط الهندي، ولهذا فإن القرصنة السيبراني هذه بامكانها ان تعرض الملاحة البحرية في هذه المنطقة للخطر.

وتابع التقرير أن "فريق الطوفان" نشر جزءا من الوثائق قائلا إن ما بحوزته اكبر وسيصل إلى أيدي المهتمين والداعمين لمحور المقاومة ضد "محور الشر الأمريكي".

واكد منشور المجموعة أن عملية القرصنة جرت تضامنا مع "ابطال المقاومة الباسلة الشريفة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق، والشهداء على طريق القدس".

وذكر التقرير؛ أن هذه القرصنة جاءت في وقت تتصاعد فيه التوترات في غرب آسيا بسبب الدعم الامريكي لاسرائيل في حربها على قطاع غزة، والتي أدت الى مقتل اكثر من 28 ألف فلسطيني، فيما ردت "فصائل المقاومة" على ذلك بشن هجمات على قواعد تضم القوات الامريكية في العراق وسوريا، بينما نفذت الحوثيون في اليمن هجمات على سفت تجارية وعسكرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وحتى في بحر العرب.

وأشار التقرير إلى أن البحرين هي الدولة العربية الوحيدة التي تدعم الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد اليمن، مضيفا أن النظام الملكي في المنامة، واجه موجة من الرفض والتنديد داخل المملكة رفضا لتطبيع العلاقات مع اسرائيل في العام 2020.

ترجمة: وكالة شفق نيوز