"نوستراداموس" الكورد.. عندما "تنبأ" شاعر قبل خمسة قرون "مصير" بغداد وإيران

اعداد وترجمة: ماجد سوره ميري

شفق نيوز/ ايل بكَ الجاف (بالكوردية = ئێل بەگی جاف) من مواليد 1492 وتوفي 1553 ميلادية، هو شاعر كوردي من عشيرة الجاف من كبريات العشائر الكوردية، واشتهرت اشعاره كونها تمثل"اساطيرا" و "معجزات" و"استشرافا للمستقبل".

ويرجح ان يكون من اتباع الديانة الكاكائية (اليارسانية) ولد في شهرزور من أحد بيوتات عشيرة الجاف، وكانت حياته ايام سلطة الدولة الصفوية التي شهدت تنامي هذه الديانة، اذ كانت اقسام كبيرة من المناطق الجبلية في هورامان والهضاب والسهول التابعة لشهرزور على تلك الديانة الى حين ولادة الشيخ اسماعيل الولياني (المتوفى عام 1692).

كان ايل بك الجاف في بداية دراسته في شهرزور، ومن ثم عاش فترة من العزلة، ومن ثم سافر الى بغداد وايران من اجل قيادة الديانة اليارسانية. وشهدت شهرزور في تلك الفترة صراعات وجدال كثير بين الديانة اليارسانية والاديان الاخرى فيها، فأراد خصوم هذه الديانة اغتيال ايل بك الجاف، لذا هرب الى هورامان، واختلط باليارسانيين وعاش هناك لحين وفاته عام 961 هجرية 1553 ميلادية.

نتاجاته:

كل ما تبقى من اثاره واكتسب بها الشهرة، هو الابيات التي عنوانها "من يستمع لقول من؟" (بالكوردية: کێ وە قەوڵی کێ دەکا؟) ونظمت باللهجة الكوردية الوسطى (السورانية) ولكن مشربة باللهجة الكورانية (گۆران) وهذه الابيات تم تأليفها بصيغة البنود وكل بند يضم خمسة اشطر على وزن ثماني المقاطع وفيها نجد وحدة القافية. فالاشطر الاربعة الاولى على قافية واحدة اما الشطر الخامس فيكرر فيه عبارة (ھەروا بووە و ھەر وا دەبێ) اي "هكذا كان الامر وسيبقى هكذا".

وكانت هناك مخطوطات كثيرة تنسب الى الشاعر ايل بك الجاف كتبت على فترات مختلفة، ولكن اوثقها هي مخطوطة تم تدوينها عام 1854 اي ان اشعاره تم تناقلها طوال ثلاثة قرون شفاها.

وعندما نقرأ قصيدة "ھەروا بووە و ھەر وا دەبێ" لا نقف امام قصيدة كتبها الشاعر في القرن السادس عشر، بل نرى نتاجا كأنه كتب في النصف الاول من القرن العشرين، وربما يعود ذلك الى ان الاشعار جميلة وبليغة وتمثل انعكاسا لامال وتطلعات بسطاء الناس، فدخلت قلوب الشعب.. بيد انه على طول التاريخ يتم تفضيل النتاج الخارجي الاجنبي على ما هو محلي اصيل، والا من الصعب تصديق ان هذا الشاعر في القرن السادس عشر الميلادي يتكلم عن اشخاص واحداث القرون المستقبلية مثل عهود حكم نادر شاه والزند والقاجار والبهلوي وغيرها كثير.

كان الأمر هكذا وسيبقى هكذا

تنبؤات الشاعر الكوردي عيل بكي جاف (1492-1553م)

(1)

انا طوع مايقوله الـ(كوران)

واتكلم من تحت السحب

كل ذلك من اجل (سوران)

واطيع دوران العصر

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(2)

حينها اؤدي طقس الوفاء

وأطأطئ رأسي في التعامل

واتوجه الى (طور سيناء)

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(3)

ستمتلئ (ايران) بالنار

وسيكون حكم السلطان (قاهر)ا

وظلمه للناس (صادر)ا

والامور ستؤول الى (نادر)

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(4)

الصالحون سيكونون بلا وطن

والطيور بعيدة عن المروج

والملوك سيكونون بلا اكفان

والامور ستصير بيد النساء

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(5)

سيكون الحكم بيد الـ(قاجار)

وسيستيقظ (تيمور) من نومه

وسيفقد الكثيرون رؤوسهم

وتعم الفوضى والحروب

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(6)

سيمتلئ العالم بالغوغاء

وسيتم اختراع "مؤدي"

والعديد من الناس سيفقدون رؤوسهم

وستندلع فتنة وحرب

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(7)

سيحتل الـ(روس) نصف (ايران)

وسيكون الـ(ناموس) بلا قيمة

حينها الذهب سيكون نحاسا

وسيفتر الدين والايمان

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(8)

ستكون ثورة في ايران

وسيأتي عهد الفوضى والغلاء

وسيفنى الكثير من الرجال

وسيكون هناك حقد للصديق الروحي

كان الأمر هكذا وسيبقى هكذا

(9)

فينجدهم فارس مغوار

يصيد الغزلان والفهود

في كل ساعة يكوّن مائة لون

ويسعد الناس جميعا

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(10)

الرجال يدعون الرجولة كذبا

ويميلون عن الحقيقة

ويتكلمون عبر السلك عن بعد

على مصاف الطريق

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(11)

سيحزن قلبي كثيرا

سيكون هناك اصوات المدافع والسلاح

وسينتشر حرب الجنود

وستصبح ايران اسيرة الاجانب

كان كذلك وسيبقى كذلك

(12)

سيظهر (رخش= حصان) رستم

ويظهر الحصان الحديدي

مع "دلدل (حصان الامام علي)" و"شوديز" (حصان خسرو برويز ملك في إيران)

وستنكشف اشياء كثيرة

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(13)

سيكون سيف مولاي قاطعا بتارا

سيباد جيش القاجار

وستطير رؤوس كثيرة في الميدان

وستصطلي نار الجحيم

كان الأمر هكذا وسيبقى هكذا

(14)

وسيأتي دور على حكم (رضا)

وبعد (رضا) سيكون هناك غزو(حرب)

وبعد الغزو (الحرب) سيكون هناك متسع للناس

وسيرفع الناس أكفهم للدعاء

كان الأمر هكذا وسيبقى هكذا

(15)

ستصبح إيران مثل الفرنجة

وتمتلئ بالزخرف والالوان

وسيشبه الولد كالبنت في جمالها

وسيميل الى التجمل والتزيين كالبنات

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(16)

سيكون هناك طائر كالرعد والبرق

وسيغرق ذيله في الدخان

ويهز البر والسهل

ويبقى معلقا في الهواء

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(17)

الصالحون سيبصحون بلا مأوى

وستؤول الامور الى النساء

ويعشن على هواهن

وبعضهن يكن واعيات

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(18)

الجميلات الوجه كالقمر يتجولن على هواهن

وشاربي الخمر يعاقرونها في الخلوات

وملابس النساء تكون بيضاء ومخططة

كان الامر كذلك وسيبقى كذلك

(19)

"ايل بك" سيصبح حزينا

لان الفرنجة سيتحدون مع بعضهم كالسلسلة

وتصبح ايران والروم طرائد (صيد)

حينها سيسخر الفضاء

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(20)

كل الملوك يصبحون بلا رأي

وفجأة تعم الحروب والاضطراب

قليل من الناس يسعدون بحكمهم

وستنتشر العجلات والإضاءة كثيرا

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(21)

سيعم القحط القهار لمدة

وسينتشر الوعي بين الناس

وستعتدل الامور التي كانت قد ساءت

وحينها سيظهر رأس بين الناس

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(22)

ستفرض الطاعة على الناس بالإكراه

وستظهر في السوق الاواني البلورية

والفخارية الصينية

وسيعلو نداء الجمهورية في احد الاماكن

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(23)

سيكون سلوك الرجال هو الغدر

والناس يمضون الايام بذلة

ولا دواء لها سوى الهم والغم

وتكون الايام كلها عجيبة

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(24)

نداء الـ(ياري) سيتوضح

وسيصل صوت اذان بلال لمسامع الناس

وبعدها يظهر من ينجي الناس بالعلم والطريق الصحيحة

وحينها ستسوء احوال الظالمين

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(25)

الحان الناي ذا الرؤوس السبعة

وصدى نداء الطالع الحيدري في كل مكان

وذوي الوجوه الزهرية تجتمع حولها

ولكن للاسف ذوي الأسنان الدرية ليس لهم سوق

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(26)

ستندلع حرب وفوضى في العالم

وسيعلو زئير الأسود والنمور

وسيكون مولاي ناصرا لايران

وسيدمر قلاع العدو

كان الامر هكذا وسيبقى هكذا

(27)

المشروب الرباني يكون كالعسل

والذي يشربه سيمسي جميلا

وعدوه سيفقد الوانه

وستصبح حياته مظلمة وضيقة

هكذا كان الامر وسيبقى هكذا

(28)

وسيتحارب جيشان كبيران

وسيعلو دوي المدافع والاسلحة

وستظلم الدنيا وتضيق

وستزدهر حرب الجنود

هكذا كان الامر وسيبقى هكذا

(29)

سيجتمع الذئب والنعاج في (ديوان) واحد

وستندلع حرب حول بغداد

كل ذلك من اجل الذهب والفضة

الكثيرون يصبحون بلا خير

هكذا كان الامر وسيبقى هكذا

(30)

سيكون (ديوان) للارانب والسلوقي

وتكون الرؤوس في (ميدان) اللعب

وسيعض القاضي على اصابعه

وحينها يرضى مولاي

هكذا كان الامر وسيبقى هكذا

(31)

وسيظهر (علي) من الغيب

وسيتوق الدلدل للقتال

والمنكرون سيخذلون ويخزون

وسيعمر العالم مرة اخرى

هكذا كان الامر وسيبقى هكذا

(32)

حينها ستندلع حرب عالمية

وسيقتل العديد من الاصدقاء في سبيل الله

والكافرون سيبقون على كفرهم

وسينتصر مولاي لناصريه

هكذا كان الامر وسيبقى هكذا

(33)

وستتحد اثنتان وسبعون ديانة في دين واحد

سيكون على دين الامين

والظالم سيكون نصيبه البكاء والنحيب

وستسعد قلوب خلق كثير من الناس

هكذا كان الامر وسيبقى هكذا

(34)

سيسعد بعدها قلب "ايل بك"

وسيتحرر من الالم والهم

وسيتذكر جميع اصدقائه

وسيكون العدو في بكاء وعويل

هكذا كان الامر وسيبقى هكذا

پێشبینییەکانی "عێل ‌بەگی جاف"

(1)

من بە قەوڵی گۆران دەکەم

قسە لە ژێر هەوران دەکەم

هەمووی لە بۆ سۆران دەکەم

ئیتاعەتی دەوران دەکەم

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(2)

ئەوسا ئەدای وەفا دەکەم

سەرم پڕشۆر سەودا دەکەم

هەر تەماشای دنیا دەکەم

ڕوو بە تووری سینا دەکەم

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(3)

ئێران پڕ لە ئاگر دەبێ

حوکمی سوڵتان قاهر دەبێ

ستەم لە خەڵق سادر دەبێ

دەورە دەورەی نادر دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(4)

خاسان وە بێ وەتەن دەبێ

مورغان دوور لە چەمەن دەبێ

شاهان وە بێ کەفەن دەبێ

دەوران وە کامی زەن دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(5)

دەوران بە دەست قەجەر دەبێ

تەیموور لە خەو خەبەر دەبێ

گەلێ سەران بێ سەر دەبێ

ئاشووب و شۆڕ و شەڕ دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(6)

جیهان پڕ لە غەوغا دەبێ

ئەداکەری پەیدا دەبێ

گەلێ سەران بێ سەر دەبێ

فتنە و شەڕێ بەرپا دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(7)

نیوەی ئێران هی ڕووس دەبێ

ئەوەی هیچ بێ نامووس دەبێ

ئەوسا زەڕیان لە مس دەبێ

دین و ئیمان زۆر سس دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(8)

شۆڕش لە ئێرانی دەبێ

سەرێ جۆش و گرانی دەبێ

گەلێ مەردان فانی دەبێ

ڕقی دۆستی گیانی دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(9)

چابوکسوارێ دەنگ دەکا

سەید و شکار پەڵەنگ دەکا

هەر ساعەتێ سەد ڕەنگ دەکا

دنیا و خەڵق پڕ شەنگ دەکا

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(10)

مەردان مەردی گەزاف دەکەن

هەم بەڕاستی خەلاف دەکەن

قسان بە تیر قەڵاف دەکەن

بە ڕیگەی دوور مەساف دەکەن

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(11)

گەلێ دڵم بە تەنگ دەبێ

سەدای تۆپ و تفەنگ دەبێ

شەڕی سەرباز بە شەنگ دەبێ

ئێران دیلی فەرەنگ دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(12)

ڕەخشی ڕوستەم (ئیظهار) دەبێ

ئەسپی ئاسن ڕەهوار دەبێ

"دوڵدڵ"، شەودێز بەکار دەبێ

گەلێ شت هەن ئاشکار دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(13)

تیعی مەولام بڕان دەبێ

سپای قەجەر قڕان دەبێ

سەر لە مەیدان فڕان دەبێ

ناری دۆزەخ گڕان دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(14)

دەورە دەورەی ڕەزا دەبێ

لە دوای ڕەزا غەزا دەبێ

لە دوای غەزا فەزا دەبێ

مەردوم دەست بە نزا دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(15)

ئێران وەکوو فەرەنگ دەبێ

پڕنەقش و ڕەنگاڕەنگ دەبێ

کوڕ وەکوو کچ قەشەنگ دەبێ

مایل بە شۆخ و شەنگ دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(16)

تەیرێ وەک ڕەعد و بەرق دەبێ

گوێچکەی لە دووکەڵ غەرق دەبێ

دەشت و دەری پێ لەق دەبێ

بە ڕووی هەوا مۆلەق دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(17)

خاسان وە بێ مەڵوەن دەبێ

کام دی بە کام ژەن دەبێ

زەوق و زینەت وسیار دەبێ

خەڵقی ژنان وشیار دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(18)

مانگڕوویانی دەوڵەتی

بادەخۆرانی خەڵوەتی

کۆتالباس و سەرپەتی

جامە سپی و خەتخەتی

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(19)

"عێلبەگی" دی دڵگیر دەبێ

فەرەنگستان زنجیر دەبێ

ئێران و ڕۆم نەخچیر دەبێ

ئەوسا فەزا تەسخیر دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(20)

هەمووی شاهان بێ ڕا دەبێ

لە پڕ شەڕ و هەرا دەبێ

کەم خەڵق وە حوکمی شا دەبێ

چەرخ و چرا وە پا دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(21)

گاگا قەحتی قەهار دەبێ

خەڵقی زەمان هۆشیار دەبێ

ناهەمواری هەموار دەبێ

ئەوسا سەرێ ئاشکار دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(22)

تاعەت بە مەجبووری دەبێ

دی بازاڕێ بلووری دەبێ

چینی و فەغفووری دەبێ

گوڵبانگی جەمهووری دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(23)

کاری مەردان نامەردی بۆ

دەورانەکەی ڕەنگزەردی بۆ

دەواکەیشی دڵدەردی بۆ

ڕۆژگاری دڵسەردی بۆ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(24)

بانگی یاری زوڵاڵ دەبێ

دەنگی ئەزان بلاڵ دەبێ

ناجی بە علم و حاڵ دەبێ

ئەوسا زاڵم بێحاڵ دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(25)

ئاوازی سازی حەوتسەری

ناڵەی کۆسی حەیدەری

لالەڕوخانی ئەنوەری

دانەی دوڕی بێ موشتەری

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(26)

نەوەرد لە ڕووی دەوران دەبێ

ناڵەی شێر و بەوران دەبێ

مەولام لەسەر ئێران دەبێ

قەڵای دوژمن وێران دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(27)

شەربەتی خوا وەک هەنگ دەبێ

هەر کەس بیخوا خۆشڕەنگ دەبێ

دوژمن گەلێ بێڕەنگ دەبێ

ژینی تاریک و تەنگ دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(28)

دوو سپای گەورە بە جەنگ دەبێ

ناڵەی تۆپ و تفەنگ دەبێ

دنیا تاریک و تەنگ دەبێ

شەڕی سەرباز بە شەنگ دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(29)

دیوانی گورگ و مەڕ دەبێ

دەشتی بەغداد بە شەڕ دەبێ

گشتی بۆ زێڕ و زەڕ دەبێ

خەڵقی ساجان بێ فەڕ دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(30)

دیوان کەریۆ و تازی دەبێ

سەر لە مەیدان بازی دەبێ

پەنجگەزان قازی دەبێ

ئەوسا مەولام ڕازی دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(31)

عەلی لە غەیب پەیدا دەبێ

دوڵدڵ بۆ شەڕ شەیدا دەبێ

مونکر خوار و ڕیسوا دەبێ

دیسان جیهان ئاوا دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(32)

ئەو وەخت جەنگی جیهات دەبێ

نوختەی یاران هاتهات دەبێ

دیدەی مونکر زوڵمات دەبێ

سەیری مەولام نشات دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(33)

هەفتا و دوو دین یەک دین دەبێ

سەر دەفتەری ئەمین دەبێ

زاڵم لە زاری و شین دەبێ

دڵی گەلێ بە کین دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ

(34)

"عێل‌بەگی" دی دڵشاد دەبێ

لە دەرد و غەم ئازاد دەبێ

یارانی گشت لە یاد دەبێ

دوژمن لە زاری و داد دەبێ

هەر وا بووە و هەر وا دەبێ