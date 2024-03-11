أنقرة عن عملية "المخلب" في العراق: سننتقل الى مرحلة اخرى ضد الإرهاب

شفق نيوز/ نقلت صحيفة "حريت" التركية عن وزير الدفاع التركي يشار جولر، قوله إنه يتحتم على تركيا الانتقال الى "مرحلة أخرى" في حربها على الإرهاب، مؤكدا ان المعركة لم تنتهي في شمال العراق ضد حزب العمال الكوردستاني.

وأشارت الصحيفة في لقاء ترجمته وكالة شفق نيوز؛ إلى أن الوزير جولر أكد على بقاء القوات التركية في شمال العراق الى ان يتم القضاء على "التهديد الارهابي"، وخصوصا من حزب العمال الكردستاني، مضيفا أن "الجميع يدركون ان تركيا بحاجة إلى الانتقال الى مرحلة اخرى (في الحرب ضد الإرهاب)".

وبعدما قال وزير الدفاع ان الحرب ضد الإرهاب تمثل عقبة أمام تطور تركيا، اعتبر أن "معركتنا لن تنتهي الى ان نغلق القفل الأمني ونطهر شمال العراق من الإرهابيين"، وذلك في اشارة الى عملية "المخلب-القفل" الجارية ضد حزب العمال الكوردستاني.

وذكر تقرير "حريت" إن تصريحات جولر تعكس التعليقات الاخيرة التي ادلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي قال فيها إن تركيا تسعى إلى معالجة التحديات التي يفرضها وجود حزب العمال الكوردستاني في شمال العراق بحلول الصيف المقبل.

وأعاد التقرير التذكير بتصريحات اردوغان قال فيه مؤخرا "نحن على وشك استكمال الدائرة (الأمنية) الهادفة الى تأمين حدودنا العراقية"، مضيفا "سنحل المشكلة المتعلقة بحدودنا العراقية بشكل دائم هذا الصيف".

وتابع التقرير أن أردوغان كان دعا إلى إقامة منطقة أمنية بطول 30 الى 40 كيلومترا على طول الحدود لمنع الهجمات.

ولفت التقرير الى ان وزير الدفاع تناول الأساس المنطقي وراء المنطقة المقترحة، قائلا "لانها تمثل المسافة التي تمركز فيها الارهابيون لتهديد بلادنا"، مضيفا انه "اذا ابقينا الإرهابيين على بعد 30 الى 40 كيلومترا على الاقل من حدودنا، فان شعبنا وحدودنا ستكون آمنة".

وبحسب الصحيفة، فإن الوزير تحدث ايضا عن الجهود المبذولة من أجل تقوية التعاون مع العراق، بما في ذلك اقتراح إنشاء مركز للعمليات المشتركة، والذي لم يحقق تقدما حتى الآن، مضيفا أنه سيتم تناول هذه المسالة خلال المحادثات المقبلة في بغداد.

ولفت التقرير الى ان انقرة دعت دائما السلطات العراقية الى تعزيز التعاون في محاربة حزب العمال الكوردستاني، وقد عقد البلدان محادثات أمنية في كانون الأول/ ديسمبر 2023، وتعهدا بتعزيز تعاونهما في هذا المجال.

وذكر التقرير بأن وزير الدفاع قام في الأسبوع الماضي بزيارة الى بغداد برفقة رئيس الأركان التركي متين غوراك، لإجراء محادثات رسمية مع نظرائهما العراقيين لمعالجة المخاوف الامنية بعد الهجمات الاخيرة لحزب العمال الكوردستاني.

واضاف انه جرى خلال تلك الزيارة، التأكيد أيضا على الجهود المبذولة من أجل تقوية التعاون من خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية ابراهيم كالين، الى بغداد واربيل.

الى ذلك، ذكر التقرير أن وزير الدفاع التركي عقد اجتماعا غير معلن مع وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس المخابرات ابراهيم كالين في انقرة اليوم، وان المسؤولين الثلاثة قاموا بمراجعة جهود تركيا لتحقيق الأمن داخل حدودها وخارجها من خلال عمليات مكافحة الارهاب المستمرة وتقييم الصراعات الإقليمية، وذلك بعدما كان فيدان وكالين أجريا محادثات مع نظرائهما في واشنطن خلال الأسبوع الماضي.

ترجمة: شفق نيوز