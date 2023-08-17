موقع مسيحي: مزرعة دجاج كمثال على جهود إحياء قرقوش

شفق نيوز/ استعرضت منظمة "الاهتمام المسيحي الدولية" التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، الدور الذي تساهم فيه من اجل اعادة احياء الامل في العراق، وخصوصا في مناطق تواجد الاقلية المسيحية، كما في مدينة قرقوش التي دمرت خلال الحرب مع الإرهاب.

وفي تقرير المنظمة التي تعنى بشؤون المسيحيين حول العالم وترجمته وكالة شفق نيوز، ذكر أن الظلام يلتهم المجتمع المسيحي في قرقوش بعدما كان نابضا بالحياة، مشيرا الى قصة المواطن بهنام التي تعكس روح الصمود عند أبناء المجتمع المسيحي.

ونقل التقرير عن بهنام قوله إن "المساعدة التي قدمتها (المنظمة) لي لا يمكن أن تنسى.. فلقد كنت بحاجة ماسة لأنني كنت غارقا في الديون".

واشار التقرير الى ان بهنام، تلقى قبل ثلاث سنوات، مساعدة من "منظمة الاهتمام المسيحي"، ما شكل فرصة له لإعادة إحياء مزرعة الدجاج التي تواجه صعوبات، وقد سمحت له المنحة المالية بالتغلب على عواصف الخسارة، ومكنه من المثابرة حتى عندما بدت الصعاب مستحيلة.

ونقل التقرير عن بهنام قوله "لقد انقذتموني حيث كنت على وشك التخلي عن الزراعة عندما التقيتم بي قبل ثلاث سنوات".

واشار التقرير الى انه قبل غزو داعش في العام 2014 ، كانت قرقوش التي تقطنها غالبية مسيحية، مركزا للزراعة، وخصوا مزارع تربية الدجاج، وعندما اجتاح داعش المنطقة تم نهب عدد لا يحصى من المزارع وترك الاقتصاد الذي كان مزدهرا في يوم من الأيام، في حالة خراب.

ولفت التقرير إلى أن بهنام كان قد بدأ العمل في مزرعته للدواجن قبل غزو داعش مباشرة، مدفوعا بالرغبة في تمضية المزيد من الوقت مع عائلته.

واضاف التقرير انه حلم بهنام تحطم بشكل مأساوي، حيث أجبر هو وعائلته الى الفرار من الرعب المتقدم نحوهم.

وتابع التقرير؛ أنه خلال السنوات التي تلت ذلك، عمل بهنام بلا كلل، وجمع مدخراته الضئيلة على امل اعادة بناء مزرعته يوما ما.

واضاف ان بهنام تعرض لضربة قاسية اخرى بعدما اصيبت ابنته بحادث سير، وهي برغم نجاتها باعجوبة، الا ان النفقات الطبية الباهظة استنزفت مدخرات الأسرة.

واشار الى انه بعدما هدأ الغبار واستعادت قرقوش شيئا من الأمان، فإن بهنام عاد ليجد منزله في حالة خراب، وهو بحالة معدمة ولا تتوفر لديه وسيلة من اجل اعادة احياء مزرعته.

وذكر التقرير؛ أن منظمة "الاهتمام المسيحي" تعاونت مع منظمة "الوقوف مع مسيحيي العراق" ووفرت الدعم لبهنام للحصول على الصيصان والاعلاف والمعدات الزراعية الأساسية، مما يخفف الأعباء المالية عنه، ما شكل شريان حياة بالنسبة الى بهنام وسمح له باعادة بناء مزرعته واعالة اسرته بشكل مستقل على المدى الطويل.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن المزرعة إلى جانب أنها مصدر رزق لعائلة بهنام، فهي أيضا تبعث الحياة في قلب قرقوش، مضيفا أنه من خلال إحياء العمود الفقري للزراعة في هذه المدينة، يصبح هناك أمل متجدد في استعادة المجتمع المزدهر الذي كان قائما فيها.

ترجمة: وكالة شفق نيوز