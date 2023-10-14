موقع أمريكي يرصد احتفاء فصائل عراقية بـ"نهاية" اسرائيل

شفق نيوز/ ذكر موقع "ميمري" الأمريكي المتخصص برصد الأخبار والوسائل الاعلامية التي يعتبرها مؤيدة لـ"الارهاب"، ان قناة "تيليغرام" تابعة للفصائل العراقية المؤيدة لإيران، نشرت العديد من الملصقات الدعائية المؤيدة لحركة حماس في هجومها على إسرائيل.

وأوضح الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان قناة "الجنرال سليماني" حلفت باخبار وملصقات تؤكد على اقتراب اسرائيل من نهايتها والقضاء عليها.

واستعرض التقرير بعض الملصقات والمنشورات التي نشرتها القناة ووصفتها بأنها داعمة للميليشيات المدعومة من إيران في العراق، من بينها ملصق لغواصة غارقة مطلية بألوان العلم الاسرائيلي. مع عنوان "السقوط: إسرائيل اقتربت من حتفها".

كما يظهر ملصق آخر اسرائيليا وهو يهرب من الشاطئ بينما تتساقط الصواريخ، مع نص باللغتين الانكليزية والعبرية يقول: "بداية النهاية"، وملصقات اخرى تشير الى سقوط صواريخ على مفاعل ديمونة النووي، وجثث جنود اسرائيليين ملقاة بالقرب من دبابة محترقة؛ ورجال الأعمال، يهربون مع تساقط الصواريخ.

وبالاضافة الى ذلك، هناك ملصق يصور النعش الذي يحمل علامة نجمة داود ومظليين يقومون بانزال، مع اقتباس للمرشد الاعلى الايراني علي خامنئي: "لا تقل انه من المستحيل القضاء على الكيان الاسرائيلي، لا يوجد شيء مستحيل في العالم".

ويقتبس ملصق آخر تصريحا للواء قاسم سليماني الذي قتلته الولايات المتحدة بغارة بالقرب من مطار بغداد في العام 2020، يقول فيه "سوف نواصل القتال والجهاد حتى تصبح الأرض والسماء والبحر جحيما للصهاينة".

كما يصور ملصق آخر مجموعة كبيرة من النعوش الملفوفة بالعلم الإسرائيلي، مع نص باللغات العربية والإنكليزية والعبرية: "الكيان الصهيوني يحتضر".

واشار التقرير ايضا الى ملصق يصور مقاتلا من حماس وهو يركض، بينما تشتعل النار بدبابة اسرائيلية، ويبدو خلفه مسجد قبة الصخرة، والصواريخ التي يتم إطلاقها، مع خلفية تظهر وجهي اللواء سليماني وقائد الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس. ونقل الملصق عن خامنئي تصريحا له يقول فيه "سوف يجتث سرطان الكيان الصهيوني الغاصب على أيدي الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة في المنطقة بأكملها بفضل الله".

وختم التقرير الأمريكي بالإشارة إلى أن جماعات شيعية عدة، مدعومة من إيران، في العراق ولبنان واليمن والبحرين، احتفت في الأيام الماضية، بهجوم "طوفان الاقصى" ونشرت بيانات تأييد، بما في ذلك حزب الله وحركة أنصار الله الحوثية.

ترجمة: وكالة شفق نيوز