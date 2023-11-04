موقع فرنسي عن نيجيرفان بارزاني الذي أعاد ربط اقليم كوردستان بالعالم

شفق نيوز/ تناول موقع إذاعة "آر اف آي" الفرنسية زيارة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى باريس ومحادثاته مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مؤكداً أن الزيارة تعمق العلاقات القديمة بين الكورد وفرنسا، مذكرا كيف ساهم الزعيم الكوردي في اعادة ربط الإقليم بالعالم.

وذكر التقرير الفرنسي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان ماكرون استقبل نيجيرفان بارزاني الجمعة، مشيرا إلى أن فرنسا لا تزال لديها قوات كجزء من حربها ضد تنظيم داعش، وبأن باريس تدعم إقليم كوردستان منذ اوائل التسعينيات، حيث ان العلاقات مع أربيل تعود إلى فترة حكم الرئيس فرانسوا ميتران.

وأعاد التقرير نشر تغريدة بارزاني على منصة "X" والتي قال فيها إنه سعيد بلقائه مع صديقه ماكرون الذي بحث معه "تعزيز العلاقات بين العراق واقليم كوردستان وفرنسا، بالاضافة الى التطورات الجارية في العراق وخارجه"، مضيفا ان "الروابط التاريخية بين اقليم كوردستان وفرنسا عميقة، وهي شهادة على التزامنا المشترك بالسلام والاستقرار والازدهار".

وذكر التقرير الفرنسي بأن دانييل، زوجة ميتران، كانت لعبت دورا حاسما في إقناع الحكومة الفرنسية باقامة منطقة الحظر الجوي فوق المناطق الكوردية، بعد بدء حرب الخليج الأولى في العام 1991.

ولفت التقرير إلى أن دانييل ميتران قامت في ذلك الوقت بزيارة نحو مليوني لاجئ كوردي فروا إلى الحدود التركية والإيرانية هربا من الهجمات الشرسة التي تشنها قوات صدام حسين.

كما ذكر التقرير بان الكورد اطلقوا على دانييل ميتران لقب "أم الكورد" تقديرا لدعمها لهم.

واشار التقرير الى ان فرنسا كانت من أوائل الدول التي افتتحت قنصلية لها في اربيل بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، بالاضافة الى انها قامت بدور حاسم في مساعدة الكورد في العراق وسوريا خلال الحرب ضد تنظيم داعش، حيث ان باريس ساهمت في تدريب الآلاف من الجنود العراقيين ومقاتلي البيشمركة الكوردية لمحاربة داعش عندما سيطر على أجزاء من العراق وسوريا.

وتابع التقرير أن القوات المسلحة الفرنسية تؤدي في الوقت الحالي "دورا رئيسيا" في محاربة داعش في ظل وجود قوات متمركزة في اربيل.

وختم التقرير بالاشارة الى ان الكورد في الاقليم نظموا استفتاء على الاستقلال في العام 2017، قامت بغداد بفرض حظر على الطيران، وان زيارة نيجيرفان بارزاني الذي كان وقتها رئيسا لحكومة الاقليم، الى باريس، ساعدت باعادة ربط اقليم كوردستان بالعالم.

ترجمة: وكالة شفق نيوز