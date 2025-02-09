من كوردستان.. فنان يحوّل الحديد الصلب الى تحف فاخرة (صور)

شفق نيوز/ في قلب مدينة زاخو بمحافظة دهوك، ينهمك شفان عز الدين، الحرفي الكوردي في تشكيل قطع الحديد الصلبة وتحويلها إلى سكاكين مميزة ذات تصاميم فريدة تلبي أذواق زبائنه من داخل إقليم كوردستان وباقي محافظات العراق.

داخل ورشته الصغيرة، التي تنبض بروح الإبداع، يقضي الحداد شفان، يومه في نحت وتشكيل السكاكين وفق طلبات شخصية، مضيفاً إليها لمسات فنية من نقوش دقيقة وصور لشخصيات شهيرة.

ويقول الحداد شفان عز الدين لوكالة شفق نيوز، إن أسعار هذه القطع تتنوع بين 50 إلى 450 دولاراً، بحسب كلفة المواد المستخدمة والتصميم المطلوب.

لم تقتصر شهرة شفان، وهو في الثلاثينات من عمره، على عشاق الحرف التقليدية فحسب، بل امتدت إلى الأثرياء والشخصيات البارزة الذين يطلبون منه صناعة سكاكين فاخرة مغلفة بصناديق خشبية أنيقة، لتكون هدايا مميزة لأحبائهم ومعارفهم.

وبين ألسنة النار ومطارق التشكيل، يواصل شفان عمله يومياً من الصباح حتى المساء، مجسداً شغفه بالحرفة التي جعلت منه صانعاً لفن يتجاوز الحدادة التقليدية، ليصبح الحديد على يديه تحفة تحمل بصمته الفريدة.