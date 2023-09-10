من أربيل.. اختتام دورة لـ"إنقاذ أرواح" العراقيين

شفق نيوز / اختتمت منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد، مهمة تدريب أساسي على الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والتعامل مع الأمراض والإصابات الحادة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الكوردستانية في أربيل.

وذكر موقع "أوتشا" الإخباري التابع للأمم المتحدة، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "التدريب الذي شمل أكثر من 30 مشاركاً، ركز على تطوير نتائج ظروف الطوارئ من خلال تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق نهج منظم للتقييمات الأولية وإدارة الظروف الخاضعة لحساسية الوقت، مما يقود في نهاية المطاف إلى إنقاذ أرواح الناس".

ونقل التقرير الأممي، عن ممثل منظمة الصحة العالمية بالإنابة، ورئيس بعثتها في العراق، وائل حتاحت، قوله: "فيما تستمر منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الوطنية في العراق، بتعاونهما في مجالات صحية متعددة، فاننا نبقى على التزامنا بتعزيز انظمة الرعاية في حالات الطوارئ وتطوير القدرات ضمن القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية".

وأوضح حتاحت: "من خلال مبادرات مثل هذا التدريب، فإننا نستهدف تطوير جودة الرعاية الطارئة، والحد من الوفيات والامراض، والمساهمة في نهاية الأمر برفاهية المجتمعات في جميع أنحاء العراق".

وبحسب التقرير، فان ورشة العمل التدريبية التي استمرت 5 أيام، اشتملت على جلسات نظرية وجلسات مختبرية للمهارات العملية بالاضافة الى نقاشات جماعية واختبارات شارك فيها 35 من أفراد الرعاية الصحية في حالات الطوارئ من محافظات أربيل ونينوى والسليمانية ودهوك.

وأعدت الورشة التدريبية 35 مدرباً ومتخصصاً معتمدين وبامكانهم بدورهم أن يقدموا دورات رعاية الطوارئ الاساسية لافراد الرعاية الصحية العاملين في اجنحة الطوارئ على مستوى البلد.

ووفق التقرير، فإن هدف الدورة التي أعدت بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تطوير القدرات لأفراد عاملين في خدمات الطوارئ لانقاذ الحياة بكافة العراقيين.

وقبل الختام، وجهت منظمة الصحة العالمية، شكرها إلى مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، على الدعم الذي قدمه من أجل إنجاح هذه الدورة.