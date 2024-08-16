من بعشيقة إلى الفيزا.. تفاهم "تاريخي" بين تركيا والعراق

شفق نيوز/ تابعت وسائل إعلام تركية باهتمام زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والمواقف المعلنة مع نظيره التركي هاكان فيدان في انقرة، خصوصا فيما يتعلق بالاتفاقات حول تعزيز التعاون الامني، وتسهيل اجراءات التأشيرات للعراقيين، والتي تعتبر من نتائج زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في نيسان/أبريل الماضي.

وبعدما نقلت صحيفة "ديلي صباح" التركية تصريحات فيدان بان الاتفاق الذي وقعه وزيرا دفاع الجانبين يحمل "أهمية تاريخية"، وبقول حسين إنه "الأول في تاريخ العراق وتركيا" في هذا المجال، ذكرت بما قاله وزير الدفاع التركي قبل ايام بان انقرة تريد من بغداد أن تخطو خطوة أبعد وتصنف حزب العمال الكوردستاني كمنظمة إرهابية في أقرب وقت ممكن.

وكغيرها من الصحف التركية، أبرزت "ديلي صباح" في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، إعلان فيدان عن "مراكز التنسيق والتدريب المشتركة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، الذي يعتقد بالإمكان الارتقاء بالتعاون إلى مستوى جديد".

ونقلت الصحيفة التركية، عن مصدر دبلوماسي تركي قوله انه بموجب الاتفاق، سيتم إنشاء مركز تنسيق أمني مشترك في بغداد إلى جانب مركز مشترك للتدريب والتعاون في بعشيقة.

كما نقل التقرير عن الوزير العراقي قوله متحدثا عن معسكر تدريب بعشيقة، إن "المسؤولية ستقع على عاتق القوات المسلحة العراقية"، دونما يقدم تفاصيل اضافية.

أما صحيفة "حرييت" التركية، فقد نقلت عن مصادر دبلوماسية تركية قولها ان هذه المراكز ستتيح للبلدين "التعاون في حربهما ضد الإرهاب، وخصوصا ضد حزب العمال الكوردستاني الإرهابية".

ونقلت "حرييت" عن فيدان قوله ان اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين تنص على إنشاء لجان دائمة مشتركة في مجالات التعاون الرئيسية، وتعزيز العلاقات في مجالات التجارة والطاقة وقضايا المياه والنقل والصحة والتعليم. كما اشار الوزير التركي الى أن مجموعة التخطيط المشتركة المشكلة حديثا، ستتولى الإشراف على هذه اللجان وتوجيه أنشطتها.

اعفاء التأشيرات

ونقلت الصحيفة التركية عن فيدان قوله "اليوم، قررنا البدء في تطبيق الإعفاء من التأشيرة للمواطنين العراقيين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما وأكثر من 50 عاما، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة أردوغان إلى بغداد، ابتداء من الأول من ايلول/سبتمبر المقبل".

وبحسب صحيفة "تركي توداي"، فإن قرار السماح بدخول العراقيين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما وأكثر من 50 عامًا، ابتداءا من 1 ايلول/سبتمبر، من دون تأشيرات مسبقة، اتخذ خلال الاجتماع الرابع للآلية الأمنية التركية-العراقية رفيعة المستوى الذي عقد في أنقرة.

واوضحت "تركي توداي" ان هذه الخطوة تأتي كنتيجة للمفاوضات المستمرة بين تركيا والعراق، والتي تعززت خلال زيارة أردوغان إلى بغداد.

وتابعت الصحيفة التركية القول ان الإعفاء من التأشيرة سيؤدي الى تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين، وتسهيل السفر بسهولة لبعض المواطنين العراقيين، مرجحة أن يؤدي القرار إلى تعزيز التفاعلات عبر الحدود، حيث تتوقع تركيا زيادة في السفر من العراق، وخاصة للزيارات العائلية والأنشطة المتعلقة بالأعمال التجارية.