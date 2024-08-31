"من النمل الشيوعي" إلى "عبودية الهواتف والسوق".. دروس من رئيس فيلسوف

مقابلة خاصة أجراها جاك نيكاس هو أحد كبار مراسلي صحيفة نيويورك تايمز مع خوسيه (بيبي) موخيكا، الرئيس الأسبق لأوروغواي والفيلسوف الواضح الصريح، الحكمة من حياته الغنية أثناء معركته مع السرطان.

ترجمتها وكالة شفق نيوز

شفق نيوز/ قبل عقد من الزمان، كان العالم مفتونًا لفترة وجيزة بخوسيه موخيكا. كان رئيسًا شعبيًا لأوروغواي هجر القصر الرئاسي في بلاده ليعيش في منزل صغير بسقف من الصفيح مع زوجته وكلبه ذي الأرجل الثلاثة.

في خطاباته أمام زعماء العالم، ومقابلاته مع الصحفيين الأجانب والأفلام الوثائقية على Netflix، شارك بيبي موخيكا، كما يُعرف عالميًا، حكايات لا حصر لها من قصة حياة صالحة للأفلام. لقد سرق البنوك كرجل حرب عصابات حضري يساري؛ ونجا لمدة 15 عامًا كسجين، بما في ذلك تكوين صداقة مع ضفدع أثناء احتجازه في حفرة في الأرض؛ وساعد في قيادة تحول دولته الصغيرة في أمريكا الجنوبية إلى واحدة من أكثر الديمقراطيات صحة وليبرالية اجتماعيًا في العالم.

لكن إرث موخيكا سيكون أكثر من تاريخه الملون والتزامه بالتقشف. لقد أصبح أحد أكثر الشخصيات نفوذاً وأهمية في أمريكا اللاتينية إلى حد كبير بسبب فلسفته الواضحة حول الطريق إلى مجتمع أفضل وحياة أكثر سعادة.

والآن، كما يقول موخيكا، فهو يصارع الموت. ففي إبريل/نيسان، أعلن أنه سيخضع لعلاج إشعاعي بسبب ورم في المريء. وفي سن التاسعة والثمانين، وبعد تشخيص إصابته بمرض مناعي ذاتي، اعترف بأن الطريق إلى التعافي سيكون شاقاً.

في الأسبوع الماضي، سافرت إلى ضواحي مونتيفيديو، عاصمة أوروغواي، لزيارة السيد موخيكا في منزله المكون من ثلاث غرف، والمليء بالكتب وأوعية الخضروات المخللة، في المزرعة الصغيرة التي يزرع فيها الأقحوان منذ عقود. ومع غروب الشمس في يوم شتوي، كان يرتدي سترة شتوية وقبعة صوفية أمام موقد حطب. لقد تركه العلاج ضعيفًا وبالكاد يأكل.

قال، وهو ينحني لينظر إلي عن كثب، وبريق في عينيه: "أنت تتحدث إلى رجل عجوز غريب. أنا لا أنتمي إلى عالم اليوم".

وهكذا بدأنا.

كيف هي صحتك؟

لقد خضعت للعلاج الإشعاعي. قال لي الأطباء إن الأمر سار على ما يرام، لكنني منهك.

أعتقد أن البشرية محكوم عليها بالهلاك.

لماذا تقول ذلك؟

إننا نضيع الكثير من الوقت بلا فائدة. يمكننا أن نعيش بسلام أكبر. خذ أوروغواي على سبيل المثال. يبلغ عدد سكان أوروغواي 3.5 مليون نسمة. إنها تستورد 27 مليون زوج من الأحذية. نحن نصنع القمامة ونعمل في ألم. لماذا؟

أنت حر عندما تهرب من قانون الضرورة - عندما تقضي وقت حياتك فيما ترغب فيه. إذا تضاعفت احتياجاتك، فإنك تقضي حياتك في تغطية هذه الاحتياجات. يمكن للبشر خلق احتياجات لا حصر لها. تهيمن علينا السوق، وتسرق منا حياتنا. تحتاج البشرية إلى العمل بشكل أقل، والحصول على مزيد من وقت الفراغ وأن تكون أكثر ثباتًا. لماذا كل هذا القمامة؟ لماذا عليك تغيير سيارتك؟ تغيير الثلاجة؟

هناك حياة واحدة فقط وتنتهي. عليك أن تعطي لها معنى. حارب من أجل السعادة، وليس فقط من أجل الثروة.

هل تعتقد أن البشرية يمكن أن تتغير؟

يمكن أن تتغير. لكن السوق قوية جدًا. لقد ولّد ثقافة خفية تسيطر على غرائزنا. إنها ذاتية. إنها غير واعية. لقد جعلتنا مشترين شرهين. نعيش لنشتري. نعمل لنشتري. نعيش لندفع. الائتمان دين. لذا نحن نوعًا ما في ورطة.

يبدو أنك لا تملك الكثير من الأمل؟

من الناحية البيولوجية، لدي أمل، لأنني أؤمن بالإنسان. لكن عندما أفكر في الأمر، أشعر بالتشاؤم.

ومع ذلك، غالبًا ما تحمل خطاباتك رسالة إيجابية.

لأن الحياة جميلة. مع كل صعودها وهبوطها، أحب الحياة. وأنا أفقدها لأن الوقت قد حان للرحيل. ما المعنى الذي يمكننا أن نعطيه للحياة؟ الإنسان، مقارنة بالحيوانات الأخرى، لديه القدرة على إيجاد هدف. أو لا. إذا لم تجده، فإن السوق سيجعلك تدفع الفواتير لبقية حياتك، إذا وجدت هدفك، فقد أعطيت معنى للحياة. أولئك الذين يقومون بعمل علمي، أو يعزفون الموسيقى، أو يمارسون الرياضة، يكرسون أنفسهم لهدف ينتشل الحياة من الركود واللا معنى.

أنت الرئيس. لماذا تعيش في هذا البيت البسيط؟

لا تزال بقايا الثقافة الإقطاعية باقية. يحب الرؤساء أن يتم مدحهم. ذهبت ذات مرة إلى ألمانيا ووضعوني في سيارة مرسيدس بنز. كان وزنها حوالي 3000 كيلوغرام. وضعوا 40 دراجة نارية في المقدمة و40 أخرى في الخلف. شعرت بالخجل.

لدينا منزل للرئيس مثلاً. إنه من أربعة طوابق. لتناول الشاي عليك أن تمشي ثلاثة شوارع. لا فائدة. يجب أن يجعلوه مدرسة ثانوية.

كيف تريد أن يتذكرك الناس؟

آه، مثل ما أنا عليه: رجل عجوز مجنون.

هذا كل شيء؟ لقد فعلت الكثير.

لدي شيء واحد. سحر الكلمة.

الكتاب هو أعظم اختراع للإنسان. من العار أن يقرأ الناس القليل جدًا. ليس لديهم وقت، في الوقت الحاضر يقرأ الناس الكثير من هواتفهم، قبل أربع سنوات، تخلصت من هاتفي. لقد أصابني بالجنون. طوال اليوم أتحدث هراء.

يجب أن نتعلم التحدث مع الشخص بداخلنا. لقد كان هو من أنقذ حياتي. ولأنني كنت وحدي لسنوات عديدة، فقد ظل هذا الأمر معي.

مثلاً، عندما أكون في الحقل أعمل بالجرار، أتوقف أحيانًا لأرى كيف يبني طائر صغير عشه. إنه بالفعل مهندس معماري. لم يعلمه أحد. هل تعرف طائر هورنيرو؟ إنهم بناؤون مثاليون.

أنا معجب بالطبيعة. لدي نوع من وحدة الوجود تقريبًا. يجب أن يكون لديك عيون لترى ذلك.

النمل هو أحد الشيوعيين الحقيقيين هناك. إنهم أكبر سنًا منا بكثير وسيعيشون أطول منا. جميع كائنات المستعمرة قوية جدًا.

العودة إلى الهواتف: هل تقول إنها كثيرة علينا؟

ليس خطأ الهاتف. نحن الذين لسنا مستعدين. نحن نستخدمه بشكل كارثي.

يتجول الأطفال في كل مكان وفي جيوبهم جامعة. هذا رائع. ومع ذلك، فقد تقدمنا ​​في التكنولوجيا أكثر من القيم. ومع ذلك، فإن العالم الرقمي هو المكان الذي نعيش فيه الكثير من الحياة الآن.

نحن لسنا روبوتيين. لقد تعلمنا التفكير، ولكننا أولاً كائنات عاطفية. نعتقد أننا نتخذ القرارات بعقولنا. في كثير من الأحيان يجد العقل الحجج لتبرير القرارات التي تتخذها أمعائنا. نحن لسنا واعين كما نبدو.

وهذا جيد. هذه الآلية هي التي تبقينا على قيد الحياة. إنها مثل البقرة التي تتبع ما هو أخضر. إذا كان هناك أخضر، فهناك طعام. سيكون من الصعب التخلي عن هويتنا.

لقد قلت في الماضي أنك لا تؤمن بالله. ما هي وجهة نظرك تجاه الله في هذه اللحظة من حياتك؟

يؤمن ستون بالمائة من البشر بشيء ما، ويجب احترام ذلك. هناك أسئلة بلا إجابات. ما معنى الحياة؟ من أين أتينا؟ إلى أين نحن ذاهبون؟

لا نقبل بسهولة حقيقة أننا نملة في عالم لا متناهي. نحن بحاجة إلى أمل الله لأننا نريد أن نعيش.

هل لديك نوع من الإله؟

لا. أنا أحترم كثيرا الناس الذين يؤمنون. إنه مثل العزاء عندما يواجهون فكرة الموت.

لأن التناقض في الحياة هو أنها برنامج بيولوجي مصمم للنضال من أجل العيش. ولكن منذ اللحظة التي يبدأ فيها البرنامج، فإنك محكوم عليك بالموت.

يبدو أن البيولوجيا جزء مهم من نظرتك للعالم.

نحن مترابطون. لا يمكننا العيش بدون بدائيات النوى الموجودة في أمعائنا. نحن نعتمد على عدد من الجراثيم التي لا نراها حتى. الحياة عبارة عن سلسلة ولا تزال مليئة بالألغاز.

آمل أن تطول حياة الإنسان، لكنني قلق. هناك العديد من المجانين الذين يحملون أسلحة ذرية. الكثير من التعصب. يجب أن نبني طواحين الهواء. ومع ذلك ننفق على الأسلحة. يا له من حيوان معقد الإنسان. إنه ذكي وغبي في نفس الوقت.