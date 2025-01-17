من الفضل إلى الميدان.. أسواق سمك الجري تزدهر بين بغداد والموصل (صور)

شفق نيوز/ يُعرف سمك الجري، أو كما يطلق عليه في بعض المناطق "القرموط" أو "السلور"، بمذاقه المميز ونكهته الخاصة التي تجعل منه وجبة مفضلة للعديد من العائلات البغدادية والموصلية، رغم امتناع بعض العائلات عن تناوله لأسباب مختلفة.

ويمتاز هذا النوع بسهولة صيده وتفاوت أسعاره بين المناطق، حيث يباع بأسعار معقولة في بعض الأماكن، فيما ترتفع قيمته في المناطق التي يزداد فيها الطلب عليه.

طقوس عائلية بغدادية

تعد وجبة سمك الجري المقلي مع الرز الأحمر من الطقوس الأسبوعية لدى العديد من العائلات في بغداد، خصوصاً أيام الجمع والعطلات، حيث تحضر هذه الوجبة بإضافة البصل والمقبلات للحصول على طعم شهي.

وفي هذا الصدد، تقول نور الدليمي صاحبة الـ27 عاماً، إنها تتقن إعداد طبق سمك الجري في المنزل، "وأستخدم زيت الجري لطهي الأرز ليكون أكثر صحية".

وتضيف الدليمي، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز "أضيف البصل والثوم والبهارات وأقلب السمكة عدة مرات على نار هادئة حتى تنضج".

بينما يقول عدنان العبيدي (39 عاماً) من بغداد، إنه "أتناول الجري المقلي مع عائلتي كل يوم جمعة فهو تقليد لن أتخلى عنه حتى عندما ترتفع أسعاره".

فيما يدعو العبيدي، الأقارب والأصدقاء لتناول هذه الوجبة المميزة، فهي تضيف أجواءً ممتعة ومليئة بالذكريات.

مواسم وأسعار الجري

في العاصمة بغداد، تنتشر محال بيع الجري في مناطق الكرخ، مثل الفضل والأعظمية، حيث اشتهرت مطاعم عديدة بتقديم الجري المقلي، أبرزها مطعم "عدنان أبو الجري" في منطقة الفضل.

أما في الموصل، فيشهد سوق "الميدان" و"السنك" رواجاً كبيراً لبيع الجري، إلى جانب الأنواع الأخرى من الأسماك.

وبحسب البائع رمزي النعيمي (35 عاماً)، فإنه لا توجد أسعار ثابتة لسمك الجري، إذ ترتبط بالعرض والطلب.

حالياً، والكلام للنعيمي، "يبلغ سعر الكيلو 10 آلاف دينار بسبب زيادة الطلب، لكنه قد ينخفض إلى 5 آلاف دينار أو يرتفع إلى 15 ألف دينار تبعاً للموسم".

ويشير النعيمي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "ذروة البيع تكون بين الساعة التاسعة صباحاً ومنتصف النهار"، مبيناً أن "هناك مواسم يكثر فيها الصيد حيث تطفو الاسماك على السطح، ومواسم اخرى يكون فيها الصيد شحيحاً".

فوائد الجري الصحية

إلى جانب طعمه اللذيذ، يتمتع سمك الجري بفوائد غذائية وصحية عديدة، منها خفض الكوليسترول السيئ حيث يساعد على تقليل الدهون غير الصحية وزيادة الكوليسترول الجيد، فضلاً عن دعم صحة القلب اذ يساهم في تنقية الدم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

كما يعد مصدراً غنياً بالبروتين كونه يحتوي على كميات كبيرة من البروتين وأحماض أوميغا 3 التي تُعتبر أساسية للصحة العامة، بالإضافة إلى فوائده لكبار السن إذ ينصح الأطباء كبار السن والمصابين بالتهاب المفاصل والانزلاق الغضروفي بتناوله لما يزود به الجسم من الدهون الصحية.

ويجسد سمك الجري جزءاً من التراث الغذائي في العراق، حيث يجمع بين المذاق المميز والفوائد الصحية، ليكون أكثر من مجرد وجبة، بل تجربة ثقافية وغذائية تحمل ذكريات وأجواءًعائليةخاصة.