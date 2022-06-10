منفذ عرعر : عودة مترددة بين العراق والسعودية وأمل جديد لسكان طرفي الحدود

شفق نيوز / كشفت قناة فرنسية، اليوم الجمعة، عن عودة الحياة "بشكل متردد" الى معبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية بعد مرور نحو 30 عاماً على اغلاقه، وفيما بينت أن هذا المعبر يمثل بداية "حقبة جديدة" في العلاقات بين البلدين و" أملاً جديداً" لسكان المعبر على طرفي الحدود، اكدت ان هذه الحدود ومن بينها منفذ عرعر لم تسقطها العولمة واشكال النقل المعاصرة.

وقالت قناة "فرانس-24" الفرنسية في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إنها "بدأت بث فيلم وثائقي من اربعة اجزاء حول اربعة حدود مختلقة حول العالم، ترمز الى عصرنا الحالي، واستهلته بتقرير حول معبر عرعر على الحدود العراقية-السعودية، والذي وصفته بان الحياة عادت اليه في وسط الصحراء مؤخرا".

وبينت القناة الفرنسية أن "أزمة الهجرة وصعود القوميات ووباء كورونا، اعادوا قضايا الحدود الى اهتمامات عناوين الاخبار"، مبينة أن "الحدود بين الدول لم تختف برغم ان انماط العولمة واشكال النقل المعاصرة، بدت كأنها قللت من اهمية وجود هذه الحدود، على الاقل في العديد من المناطق".

واشار التقرير الى ان "فرانس- 24 بدأت بنشر سلسلة وثائقية حول اربعة حدود ترمز الى عصرنا"، مشيرة الى ان "الجزء الاول يتعلق بمعبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية الذي عادت اليه الحياة في وسط الصحراء".

وذكر التقرير انه "عندما قام صدام حسين بغزو الكويت في العام 1990، اغلقت السعودية الحدود مع العراق وقطعت العلاقات معه"، مبينة ان "معبر عرعر لم يعاد فتحه سوى بعد مرور 30 سنة، وتحديدا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر العام 2020".

ولفت التقرير الى ان "عرعر هو المعبر الوحيد حاليا على الحدود الممتدة 800 كيلومتر بين البلدين، وان حوالي 60 شاحنة تصل الى المعبر يوميا"، الا ان التقرير اوضح ان هذه "الشاحنات لا يمكنها العبور من خلال الحدود، وان ما يجري ان الشاحنات الاتية من البلدين تتجمع في ساحة مسيجة، حيث يجري تبادل البضائع، ثم يعود كل سائق الى الطريق نفسها التي أتى منها، فالسائقون ما زالوا ممنوعين من العبور، وان ما يعبر هو البضائع فقط".

وبيّن التقرير بالقول ان "برغم ان افتتاح عرعر ليس كاملاً وهو محبط في بعض الاحيان، الا انه يمثل بداية حقبة جديدة في العلاقات بين العراق والسعودية"، لافتا الى انه "بالنسبة الى السكان عبر طرفي الحدود "يحقق أملا جديدا، كما ان العراق والسعودية تجريان حاليا محادثات حول فتح نقطتي عبور اضافيتين بين البلدين".