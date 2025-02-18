منظمة "فاو" تكشف لشفق نيوز خطتها لإنعاش الزراعة في سوريا (صور)

شفق نيوز/ كشف ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، طوني العتابي، يوم الثلاثاء، عن خطة أممية للنهوض بواقع الزراعة والمياه في سوريا، وسبل الوصول إلى المناطق المتضررة.

وقال العتابي لوكالة شفق نيوز، على هامش اجتماع عقدته وزارة الزراعة السورية بالتعاون مع منظمة "فاو" في العاصمة دمشق، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "هناك تعاوناً بين وزارة الزراعة والمنظمة للوقوف على أهم المشاكل التي واجهت المنطقة، وأهمها مشاكل المياه ومحاولة إيصالها إلى المناطق المتضررة من الحرب والزلازل التي حصلت خلال الأعوام الماضية".

وأضاف أن "المنظمة تدعم حالياً الوزارة دعماً فنياً، أما في ما يخص الدعم المالي فسيكون في المستقبل القريب".

وفي سياق متصل، أكد نقيب الأطباء البيطريين السوريين حسين بلال، لوكالة شفق نيوز، أن "الثروة الحيوانية تشكل نسبة 35% من القطاع الزراعي السوري، وهناك توجه لإنعاش هذا القطاع في جميع أصنافه".

يذكر أنه خلال حوار سابق أجرته وكالة شفق نيوز، مع وزير الزراعة السوري محمد طه الأحمد، أكد فيه أن وزارته ستلتزم بالخطة الزراعية الحالية حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل المقبل، مشيراً إلى أن هناك خطة جديدة تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي وإعادة جعله مصدراً حقيقياً لدخل المزارعين.

وأوضح الأحمد، أن هذه الخطة ستتطلب إلغاء بعض القوانين الجائرة التي كانت قد أثرت على القطاع الزراعي، إضافة إلى وضع قوانين جديدة تكون ركيزة أساسية في عمل الوزارة، منوهاً إلى أن أعمال صيانة المنشآت ومحطات الري ستكون من أولويات العمل في المرحلة.